«التعاون الإسلامي» تدين التفجيرات التي استهدفت مدرسة للبنات بالعاصمة الأفغانية كابول

دانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي بأشد العبارات التفجيرات الإرهابية البشعة التي استهدفت مدرسة سيد الشهداء للبنات في العاصمة الأفغانية كابول، والتي أدت إلى سقوط العشرات من القتلى والجرحى أغلبهم من الطالبات.

وأعرب الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين عن صادق تعازيه ومواساته لأسر الضحايا وشعب وحكومة جمهورية أفغانستان الإسلامية، متمنيًا الشفاء العاجل للمصابين.

وجدد الأمين العام تأكيد الموقف المبدئي والثابت للمنظمة ضد جميع أشكال الإرهاب ومظاهره مهما كانت الدوافع والأسباب، معبرًا عن دعم منظمة التعاون الإسلامي المطلق وتضامنها مع أفغانستان في محاربة الإرهاب والعنف.