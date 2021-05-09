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شرطة الحدود الشمالية: القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها

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الرياض - محمد عبدالله - إحالته إلى النيابة العامة

ألقت  شرطة الحدود الشمالية القبض على شخص قام بابتزاز فتاة والتشهير بها.

صَرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الحدود الشمالية العقيد متعب خلف الخميس ، بأنه إشارة إلى ما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي، لشخص يقوم بابتزاز فتاة والتشهير بها، فقد تمكنت الجهة المختصة بشرطة محافظة طريف ـ بفضل الله ـ من تحديد هويته والقبض عليه، وهو مواطن في العقد الثاني من العمر.

أشار إلى أنه جرى إيقافه واتُّخذت بحقه الإجراءات النظامية الأولية، وإحالته إلى فرع النيابة العامة.

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MO Nasa

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