أقل من ساعة لدخول الصاروخ الصيني المجال الجوي للأرض



قال موقع space-track.org التابع لقيادة الفضاء الأميركية، إن القسم الرئيسي من هيكل الصاروخ البالغ اجمالي وزنه 21 طنا، سيدخل الغلاف الجوي للأرض الساعة 5:04 فجر اليوم الأحد بتوقيت السعودية ، فيما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "من غير المحتمل للغاية أن يتسبب حطام الصاروخ بأي ضرر" بحسب بيان أصدرته.

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