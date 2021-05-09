اخبار السعوديه

أقل من ساعة لدخول الصاروخ الصيني المجال الجوي للأرض

0 نشر
0 تبليغ

قال موقع space-track.org التابع لقيادة الفضاء الأميركية، إن القسم الرئيسي من هيكل الصاروخ البالغ اجمالي وزنه 21 طنا، سيدخل الغلاف الجوي للأرض الساعة 5:04 فجر اليوم الأحد بتوقيت ، فيما ذكرت وزارة الخارجية الصينية أن "من غير المحتمل للغاية أن يتسبب حطام الصاروخ بأي ضرر" بحسب بيان أصدرته.

كانت هذه تفاصيل خبر أقل من ساعة لدخول الصاروخ الصيني المجال الجوي للأرض لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن أون لاين وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا