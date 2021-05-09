أمطار الباحة

هطلت، أمس، أمطار غزيرة على منطقة الباحة وضواحيها، بينما ضربت سحابة بردية مركز «بهر والمزرع»، مما تسبب في تساقط الصخور وتراكم البرد على سفوح الجبال والشوارع مع تدني درجة الحرارة لأقل من 10 درجات. (الباحة: منصور بن محمد)



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