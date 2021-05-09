إفطار ولقاح

قدم فريقا الجرادية والتفاعل التطوعيان، و مستشفى صامطة العام دعما لأبطال الحد الجنوبي، بتقديم وجبات إفطار جاهزة للمرابطين، إلى جانب التثقيف عن فيروس كورونا ، وأخذ اللقاح. (تصوير: يحيى مدخلي)



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