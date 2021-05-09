تطوير ميدان الفروسية

أعرب مدير ميدان الفروسية بمنطقة نجران محمد بن مهدي شكوان، عن فخره واعتزازه بحلول الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، مؤكدا أن رعاية واهتمام ولي العهد أسفرت عن تحول جذري في شتى مناحي الحياة، من خلال إقامة المشاريع التنموية العملاقة للعديد من الخدمات الحيوية.

وشهدت رياضة الفروسية في عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي عهده الأمير محمد بن سلمان، تطوراً كبيراً في شتى مجالاتها ودعماً منقطع النظير.

دعم الفروسية

وأكد بن شكوان، أن دعم الأمير محمد بن سلمان لرياضة الفروسية، منذ صدور ثقة خادم الحرمين الشريفين باختياره وليا للعهد، أوصل رياضة الفروسية في المملكة للعالمية، من خلال المتابعة الدقيقة والاهتمام البالغ، بتعزيز الدعم الحكومي لهذه الرياضة العريقة، حيث نظمت المملكة كأس السعودية العالمية لسباق الخيل، تحت رعاية ولي العهد بميدان الملك عبدالعزيز للفروسية في الرياض، تتويجًا لهذا الدعم لرياضة الفروسية وجهوده الحثيثة لوضع المملكة على خارطة الرياضات العالمية تحقيقًا لمستهدفات رؤية 2030، حيث تشكل هذه الرياضة أهمية كبيرة لارتباطها بالتاريخ الذي يمثل جزءاً أصيلاً من هوية المملكة وثقافتها وموروثها، مما يسهم في تطويرها لتكون صناعة حقيقية.

بناء وتطوير

نوه بن شكوان، بالرعاية الكريمة التي توليها القيادة لدعم مختلف ميادين الفروسية بالمملكة، مشيرا إلى أنه وفي ظل تلك الرعاية، وبمتابعة من أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد ونائبه الأمير تركي بن هذلول، حظي ميدان الفروسية بنجران، بالعديد من مراحل البناء والتطوير خلال الخمس سنوات الماضية، حتى بات واحدا من أفضل ميادين الفروسية بالمملكة، حيث نجحت إدارة الميدان في توزيع الاسطبلات، والانتهاء منها بالشكل السليم والمناسب لمجال الفروسية، وعمل تخطيط لمضمارالسباق، وإنشاء منصة حديثة، بالتعاون مع أمانة المنطقة وعدد من رجال الأعمال، وقبل عامين حصل ميدان فروسية نجران على فئه «ب».

برامج ومسابقات

وأضاف بن شكوان: نجح ميدان الفروسية بنجران، في إقامة الأشواط المدرجة بالبرنامج السنوي المعتمد من ميدان الملك عبدالعزيز، بالإضافة إلى تنفيذ توجيهات الجهات الحكومية المعنية بتطبيق الاحترازات الصحية، للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا، حيث تم دمج 10 حفلات لسباقات الخيل فى 5 حفلات، مع التشديد على التزام الجميع بكافة بروتوكولات الوقاية من الفيروس، وتأمين كاميرات حرارية للكشف عن بعد مشيرا إلى أن ميدان نجران حظي بدعم كبير من ضمنه 12سيارة، كأفضل ميدان في المملكة، متمنيا أن تتم ترقية تصنيف ميدان فروسية نجران إلى فئة «أ».