نجران منجم المواهب الكروية

رفع مدير مكتب وزارة الشباب بمنطقة نجران عبدالله آل شيبان، خالص التهاني بمناسبة حلول الذكرى الرابعة لبيعة الأمير محمد بنسلمان وليًا للعهد، سائلا الله تعالى أن يحفظ الله خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، ويوفقهما لما فيه الخير وصلاح الأمة،ويمتعهما بالصحة والعافية، وأن يحفظ بلادنا من كل شر، وينصر جنودنا على الحدود، ويديم علينا الأمن والاستقرار والرخاء.

مستقبل مشرق

وقال آل شيبان: تأتي الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد، ونحن نعيش في تسابق من الإنجازات، وذلك بعد إدراجه رؤية ترسم لنامستقبل المملكة، إذ تأتي لتبني اقتصادات طموحة الأهداف، ذات ركائز تصنع لنا مستقبلاً مشرقًا مضيئًا، يلبي المتطلبات، ويحققالإنجازات المرجوة كافة، ويتم تحقيق ذلك وفق استراتيجيات متوازنة، تسهم في تحقيق تطلعات رؤية المملكة 2030 التي تأتي لتُحدثنقلة نوعية في مختلف المجالات، وبصفتي مسؤولا رياضيًا فرياضة المملكة بشكل عام ورياضة منطقة نجران بشكل خاص تشهدتطورًا ملحوظا و رقيًا في طموحات الشباب وما تحقق حتى اليوم يعكس الرؤية المشرقة التي رسمها ولي العهد وبدأنا في جنيثمارها.

مدينة هذلول

وربما يعد الصرح الكبير الذي تم افتتاحه خلال هذا العام وهو مدينة الأمير هذلول بن عبدالعزيز الرياضية بمنطقة نجران هو الحدثالأبرز والأكبر على مستوى المنطقة، ففي الثاني عشر من محرم افتتح أمير المنطقة الأمير جلوي بن عبدالعزيز، بحضور وزيرالرياضة الأمير عبدالعزيز الفيصل، هذه المدينة الرياضية، المقامة على مساحة 250 ألف متر مربع، محتضنة ملعبًا رئيسًا يستوعب12 ألف متفرج، ومضمارًا أولمبيًا، وصالة رياضية متعددة الاستخدامات، وثلاثة ملاعب خارجية، وصالة للمسبح، ومرافق ترفيهيةوخدماتية، كما وجه بإنشاء ملعبين رديفين أحدهما في المدينة الرياضية ويخصص لنادي نجران والآخر في نادي الأخدود.

صعود المارد

ومنذ ما يقارب الـ30 عاما والجماهير النجرانية تترقب بشغف كبير عودة ماردها الأخدود لمكانه الطبيعي في الدرجة الأولى، وتحققذلك أخيرًا بعد أن استطاع الأخدود الحصول على دوري ودرع الدرجة الثانية والصعود لمصاف أندية الدرجة الأولى، جامعًا 53 نقطةمن 26 مباراة خاضها الفريق بشباب أغلبهم من أبناء المنطقة.

إنجازات الأندية

واستطاع نادي شرورة بعد مشوار طويل الصعود رسميًا لمصاف أندية الدرجة الثالثة، بعد أن حقق الفريق الأول لكرة القدم المركزالثاني على مستوى مكتب منطقة نجران ومكتب وادي الدواسر، وعلى أثره دخل الملحق لمقابلة ثاني مكتب منطقة مكة المكرمة فريقالتسامح، ولعب مباراتين خروج المغلوب ذهابًا وإيابًا، وعلى أثرها كسب اللقاء وتأهل رسميًا لمصاف دوري الدرجة الثالثة، وقدم الفريقالأول لكرة القدم موسمًا استثنائيًا، حقق من خلاله إنجازًا تاريخيًا بالوصول لدوري الدرجة الثالثة، كما تم التعاقد مع 16 لاعبًا منخارج المحافظة لتعزيز صفوف الفريق خلال الموسم، وعلى مستوى تنس الطاولة حقق نادي شرورة لكرة تنس الطاولة على مستوىالدرجتين «الشباب والناشئين» بطولة منطقة نجران وتأهل للتصفيات النهائية لأبطال المناطق على مستوى المملكة، في كرة اليدتحققت إنجازات؛ حقق نادي شرورة لكرة اليد على مستوى الدرجات الثلاث «الفريق الأول والشباب والناشئين» بطولة منطقة نجرانوتأهل للتصفيات النهائية لأبطال المناطق على مستوى المملكة.

أحدث الأندية

ويعتبر نادي حبونا الأحدث تأسيسًا، ولكنه استطاع في وقت قصير وضع بصمة له في سجل الإنجازات في الأربع سنوات الماضية،حيث حقق بطولة منطقة نجران ووادي الدواسر لكرة القدم الفريق الأول، كذلك فريق الشباب حصل على المركز الثاني وفريق الناشئينللموسم الماضي، وفي لعبة الكاراتيه حقق العديد من الميداليات والمركز الثالث ترتيب عام للمنطقة الجنوبية، وفي بطولة المملكة حققلاعبه هويج علي زاهر الميدالية الفضية والمركز الثاني.

كاراتيه الأخدود

وتعتبر لعبة الكاراتيه بنادي الأخدود هي الأبرز من بين الألعاب المختلفة بتحقيق المركز الأول على مستوى المملكة لفئة الناشئينوالبراعم، كذلك تحقيق المركز الثاني على مستوى المملكة لفئة الشباب. كما تم تحقيق المركز الأول على مستوى المنطقة الجنوبية لفئةالبراعم، إضافة إلى الصعود للدوري الممتاز في جميع الفئات (البراعم والناشئين والشباب والأولى)، فضلا عن اختيار ثلاثة لاعبينمن نادي الأخدود يمثلون المنتخب السعودي، وهم البطل عبدالله أحمد آل سالم والبطل سعود علي علوي. والبطل باسل سعيدالقحطاني.

منجم المواهب

ومنذ سنوات ليست بالقليلة أصبحت الأسماء النجرانية متواجدة وبشكل مستمر في قوائم الأندية السعودية، بل إنها تجاوزت ذلكبالوصول للمنتخبات السعودية، حتى أضحت أندية المنطقة منجمًا لاكتشاف المواهب الكروية، ويعتبر الطير النجراني الحسن الياميعرابًا لتلك الأسماء، بينما يعتبر النادي الأهلي الأكثر استقطابًا والبليهي والنجراني واليامي الأكثر تنقلا ومنهم:

بندر الهندوس (الاتحاد)

محمد حرشان (الوحدة - التعاون)

حمد الصقور (النصر - الرائد)

علي ضاوي (الأهلي)

علي زباره (الأهلي)

عبدالله حيدر (الحزم)

عوض خميس (النصر - الرائد)

متعب النجراني (القادسية)

فواز الصقور (الوحدة - الشباب)

عبدالرحمن اليامي (الهلال - الفيحاء - الحزم - الاتحاد)

حمد آل منصور (الفيصلي - النصر - الاتحاد)

علي آل بليهي (الأمل - النهضة - الفتح - الهلال)

سعيد الربيعي (الأهلي - الفيصلي - الإتفاق)

صالح آل عباس (النصر - أبها - الباطن)

محمد الربيعي (الأهلي)

عبدالكريم الربيعي (الأهلي)

حمد اليامي (القادسية - الهلال)

عوض الصقور (الاتحاد - الفيصلي)

عبدالله الربيعي (الشباب)

عارف آل حيدر (ضمك)

سعيد آل حمسل (أبها)

مبارك الصقور (الوحدة)

سعد خيري (الاتفاق - الباطن)

مسعود الربيعي (الباطن)

ماجد النجراني (القادسية - الهلال - الفيحاء - الاتفاق