سكني نجران: 16 ألف أرض مجانية و37 ألف أسرة مستفيدة

تشهد منطقة نجران آلاف الخيارات السكنية التي وفّرها برنامج «سكني» للمستفيدين إذ تشمل الوحدات الجاهزة والأراضي المجانية وحلول شراء الوحدات الجاهزة من السوق والبناء الذاتي لمن يملكون الأراضي، حيث استفاد من حلول البرنامج منذ العام 2018 حتى الآن أكثر من 37 ألف أسرة في منطقة نجران.

حجز إلكتروني

وفّر برنامج «سكني» الحجز الإلكتروني عبر الموقع والتطبيق لـ 7 مخططات توفر نحو 15 ألف قطعة أرض مجانية ضمن مخططات متكاملة البنية التحتية في منطقة نجران، بينها مخططين في محافظة خباش تشمل مخطط أزهار الوفاء الذي يوفر 171 أرضًا ومخطط الخرعاء الذي يوفر 580 أرض، ومخططين في محافظة شرورة تشمل مخطط درة شرورة يضم 3665 أرضًا، ومخطط عبير النزهة 545 أرضًا، إضافة لمخطط المنازل بمدينة نجران والذي يحوي 7134 قطعة أرض، ومخطط درة العزيزية ويضم 2547 أرض سكنية، ومخطط أصيل اللجام الذي يوفر 350 أرض سكنية.

فلل جاهزة

ووفّر البرنامج مشروع «إسكان نجران» للفلل الجاهزة بمدينة نجران الذي يوفر نحو 1100 فيلا جاهزة تم تسليمها بالكامل، ويستمر البرنامج في طرح المزيد من المخططات ضمن الخيارات والحلول السكنية المتنوعة التي يتيح حجزها إلكترونيًا من خلال إجراءات سهلة وميسّرة.

إنجازات «سكني» 2020

- خدمة أكثر من 1,1 مليون أسرة من مختلف الخيارات والحلول السكنية

- 424 ألف أسرة تم دعم قروضها العقارية

- يستهدف «سكني» خدمة 220 ألف أسرة جديدة خلال العام الجاري 2021

- يواصل البرنامج توفير مخططات تتضمن أكثر من 180 ألف أرض

- المشاريع السكنية تحت الإنشاء 98 مشروعًا سكنيًا توفّر أكثر من 143 ألف وحدة متنوعة التصاميم والمساحات بين فلل وشقق وتاون وهاوس.