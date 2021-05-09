مشاريع تقنية لتعزيز التحول الرقمي

قال مدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران سعيد بن أحمد آل جبار: منّ الله على هذه البلاد بنعم لا تحصى منذ تأسيسها على يد الملك عبدالعزيز بن عبدالرحمن آل سعود، يرحمه الله، فهذه البلاد ولله الحمد ترفل في ثوب الأمن والنماء، تحت قيادة ملوك عظماء لم يدخروا جهدًا في خدمة دوت الخليج والمواطن، إلى أن وصلنا عهد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين الذين جعلوا الإنسان محور اهتمامهم وتنمية دوت الخليج نصب أعينهم حتى وصلنا مصاف الدول الكبرى ولله الحمد.

قائد الرؤية

واليوم احتفال وفرحة دوت الخليج بالذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، قائد الرؤية المباركة الذي أكد للعالم بأسره ‏ما تمثله هذه البلاد المباركة ‏من دور فاعل ‏في قيادة العالم الإسلامي، والمكانة العالية للمملكة العربية السعودية بين بلدان العالم في شتى المجالات، ولا شك أن هذه المناسبة تستدعي الكثير من المعاني الوطنية السامية التي انغرست في أعماق أبناء دوت الخليج المعطاء، وترجمة لذلك الحب العميق والانتماء الصادقين المتبادلين بين القيادة والشعب.

مرحلة النماء

وأضاف: إن ذكرى هذه البيعة الخالدة تدفعنا لاستلهام مرحلة النماء الذي تمر به المملكة على كافة المستويات، كما أنها تدفعنا إلى استحضار الرؤية الثاقبة لخادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين وسياسة الحزم والعزم في الإصلاح والتطوير والتجديد واجتثاث الفساد، وإعادة هيكلة الاقتصاد لرفع كفاءته الوطنية، وتعزيز الاستدامة التنموية لمواكبة التقلبات الاقتصادية، والتحديات الإقليمية وصولاً إلى المشروع الوطني المتكامل وفق رؤية 2030، لقد حق لنا أن نفخر بولي العهد الأمير محمد بن سلمان، ليس كسعوديين فحسب، بل وخليجيين وعرب ومسلمين، نسأل الله أن يديم علينا العزة بقيادة خادم الحرمين الشريفين، وأن يحفظ ولي عهده الأمير محمد بن سلمان.

مشاريع تقنية

وأكد آل جبار، أن المشاريع المنجزة خلال الأعوام السابقة، في التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، شملت مبنى قسم التقنية الميكانيكية بالكلية التقنية للبنين بقيمة 7.6 ملايين، ومشروع الصالة الرياضية بالكلية التقنية بـ 7.5 ملايين، ومشروع إسكان المدربات بالكلية التقنية للبنات بتكلفة 57 مليونا، وفرع الكلية التقنية بحبونا بتكلفة 47 مليونا، والمشاريع القائمة حاليا تشتمل على الكلية التقنية للبنات بشرورة بتكلفة إجمالية تصل إلى قرابة 86 مليونا ونسبة الإنجاز %83، وتشرف الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران على سير العملية التدريبية في المنشآت التدريبية بالمنطقة من خلال الإسهام الفاعل في التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية برفع الطاقة الاستيعابية القصوى للتدريب التقني والمهني لأبناء وبنات منطقة نجران بالجودة والكفاية التي يتطلبها سوق العمل من خلال التوظيف الأمثل للكوادر البشرية والتجهيزات المتاحة لرفع الطاقة الاستيعابية للحد الأقصى بالمنشآت التدريبية مع تطبيق المعايير اللازمة لضمان جودة التدريب، وقيمنا مستمدة من شريعتنا الإسلامية السمحة ومن أعمال السلف الصالح؛ التعاون والتطوير والمصداقية والإخلاص والعمل الجماعي.

الخطط التنفيذية

وقال آل جبار: إن أهداف التدريب التقني والمهني متابعة تطبيق وتنفيذ معايير الجودة بالمنشآت التدريبية، وتطبيق الخطط التنفيذية للوحدات الإدارية بالإدارة، والعمل على متابعة رفع الطاقة الاستيعابية القصوى للوحدات التدريبية بالمنطقة، والاستمرار في متابعة تنفيذ برامج الصيانة التطوعية، وتقديم برامج تدريبية لكافة شرائح المجتمع تلبي احتياج سوق العمل، والعمل على تطوير قدرات منسوبي الإدارة من إداريين وفنيين، والعمل على تنفيذ برامج المؤسسة التي تساهم في تحقيق رؤية المملكة 2030، والعمل على إبراز دور المؤسسة بالمنطقة، واستمرار الإدارة في تقديم الدعم والخدمات لأبطال القوات المسلحة، والتكامل مع الجهات الحكومية والقطاع الخاص بالمنطقة، والاستمرار في تفعيل المسؤولية الاجتماعية بالإدارة، والعمل على التنسيق مع الوحدات التدريبية لتنظيم حفل تخرج جماعي، والمنشآت التدريبية الكلية التقنية للبنين بنجران والكلية التقنية للبنات بنجران والمعهد الصناعي الثانوي بنجران، وفرع الكلية التقنية بمحافظة يدمة، وفرع الكلية التقنية بمحافظة حبونا.

تقني العطاء

وأوضح أن البرامج المجتمعية التي تقدمها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة نجران، برنامج تقني العطاء من خلال مبادرة صيانة منازل ذوي الدخل المحدود وأسر شهداء الواجب بمنطقة نجران، بالشراكة مع الجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران، وتم خلال النسخ السابقة صيانة ما يقارب الـ80 منزلا ولله الحمد، ومبادرة العطاء التدريبي وهي برامج تدريبية مجانية بشهادات معتمدة في تخصصات متعددة تلامس احتياج المجتمع بالشراكة مع المعاهد الأهلية بالمنطقة واستفاد من هذه المبادرة 2684 مستفيدا ومستفيدة، ومبادرة تنظيم دخول المصلين للمساجد خلال جائحة كورونا عبر فرقة الجوالة والكشافة بمنشآت التدريب التقني والمهني بالمنطقة ونفذت هذه المبادرة من خلال 26 متطوعا في 14 أسبوعًا في أكثر من 15 جامعًا من جوامع المنطقة، وإنتاج الكمامات من الكلية التقنية للبنات بنجران بواقع أكثر من 700 كمامة وتوزيعها على أبناء المجتمع.

جودة التدريب

وحدد آل جبار أهم منجزات التدريب التقني والمهني بنجران، وهي الإشراف على سير أعمال الجودة في التدريب والتدقيق الخارجي لمنهجية الجودة، وبرامج الخدمة المجتمعية، والمشاريع، وتطبيق معايير السلامة المهنية داخل المنشآت التدريبية، والعمل على تحسين البيئة التدريبية حتى تكون بيئة جاذبة، والتواصل الفعال مع المستفيدين والعملاء عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي، وتنفيذ أكثر من 35 برنامجا من برامج خدمة المجتمع لكافة شرائح المجتمع، وتطوير قدرات منسوبي المؤسسة بالمنطقة بأكثر من 120 برنامجا تطويريا، وصيانة ذاتية لكافة الأجهزة التدريبية والتجهيزات والمباني في المنطقة، والإشراف على تدريب أكثر من 8640 متدربًا ومتدربة في الكليات التقنية والمعاهد الصناعية والمعاهد الأهلية، وإطلاق أكثر من 13 برنامجًا من برامج التوجيه المهني والإرشاد في كافة الوحدات التدريبية، مع تجاوز عدد المستفيدين من هذه البرامج أكثر من 1500 متدرب ومتدربة، والإشراف على سير مشاريع المؤسسة في المنطقة، وإطلاق أكثر من مائة برنامج للصيانة الوقائية في كافة وحدات المنطقة، وإطلاق برامج ومبادرات مجتمعية في تخصصات متعددة لتوافق حاجة المستفيدين.

توقيع شراكات

وتشمل الشراكات مع القطاع الحكومي والخاص، الشراكة مع شركة سند لحفر آبار البترول، وتم من خلالها توفير أكثر من 150 فرصة وظيفية لخريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة، والشراكة مع جامعة نجران للتعاون المشترك في مجالات القبول والتسجيل وتبادل الأبحاث والدراسات والاستفادة القصوى من المكتبات والمراكز العلمية بين الجانبين، إضافة إلى البرامج التدريبية والمجتمعية المشتركة، والشراكة مع الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة وتهدف إلى زيادة الاهتمام بجوانب الموهبة والابتكار وتقديم الدعم لمشاريع الموهبة واكتشاف الميول المهنية وتقديم البرامج التطويرية لمنسوبي الجهتين بما يحقق الأهداف المشتركة، والشراكة مع شركة إسمنت نجران، وتم من خلالها توفير عدد من الفرص الوظيفية لخريجي المنشآت التدريبية بالمنطقة، وتقديم الدعم الكافي لهم من خلال البرامج التدريبية لتطوير مهاراتهم.

المقررات المعتمدة للفصل التدريبي الصيفي 1442

- قسم تقنية المحركات والمركبات (التدريب التعاوني)

- قسم التقنية الكهربائية (التدريب التعاوني)

- قسم التقنية الإدارية (التدريب التعاوني)

- مركز الدراسات العامة واللغة الإنجليزية

- قسم الحاسب الآلي (التدريب التعاوني)

- قسم التقنية الميكانيكية (التدريب التعاوني)