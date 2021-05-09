88 جسرا لربط طرق نجران

رفع مدير عام فرع وزار ة النقل بمنطقة نجران المهندس وبران بن مهدي عطشان، أسمى آيات التهاني إلى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان بمناسبة الذكرى الرابعة لتوليه ولاية العهد.

وقال عطشان: تأتي هذه المناسبة الغالية لنذكر العمل الوطني الكبير الذي اضطلع به ولي العهد على كافة الأصعدة، وكان فاتحة خير على دوت الخليج والمواطن، وهو ما سجله تاريخنا الحافل في سجل تحولاته النوعية وقفزاته الاستثنائية إذ أنه خلال أقل من 5 أعوام شهدت المملكة قفزات شاملة تستهدف صالح دوت الخليج والمواطن باستراتيجية عمل مستدام وفق الرؤية الوطنية 2030 التي أطلقها ولي العهد، لتصبح علامة فارقة في تاريخنا الوطني وفصلاً مهماً في تاريخ نهضة الدولة، إن هذه المناسبة الغالية والعزيزة على نفوسنا نستذكر فيها تلك المعاني العظيمة التي انبرى لها حفظه الله بعزيمة الرواد الكبار فكان قائد الإصلاحات وصانع التغييرات وملهم الشباب لتحقيق المستقبل الواعد في مسيرة ازدهار دوت الخليج والمواطن في ظل الرعاية الكريمة والتوجيهات السديدة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

علامة فارقة

وأوضح وبران اهم المشاريع الجاري تنفيذها الطريق الواصل بين طريك الملك عبد العزيز وطريق الملك فهد والمحاذي لموقع الجامعة من الجهة الغربية بطول 10.22 كلم، وإنارة طريق بئر عسكر النقعاء ضمن نطاق مشروع الطرق الثانوية بمنطقة نجران المجموعة الخامسة بطول 12.5 كلم، والأعمال المتبقية باستكمال تنفيذ الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شرورة إلى الحصينية بطول 5.725 كلم، وتنفيذ مشاريع رفع مستوى سلامة الطرق الجارية والتي شملت تجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق وزارة النقل بالمنطقة بتكلفة 30.010.055 ريالا، وتنفيذ اعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بتكلفة 9.000.000 ريال، وتجهيزات السياج العالي الشد على بعض الطرق بتكلفة 7.000.000 ريال، وتحسين التقاطعات السطيحة ومناطق الربط بتكلفة 25.767.924 ريالا، فضلا عن تنفيذ الحواجز الواقية على بعض الطرق بتكلفة 41.001.085 ريالا، وإنارة بعض الطرق بتكلفة 2.100.000 ريال، وتنفيذ دهانات أرضية عاكسة بأطوال 410 كلم، وتنفيذ لوحات إرشادية وتحذيرية بإجمالي عدد 1400 لوحة، وتنفيذ العلامات الأرضية البارزة العاكسة الأمنيوم 63 ألف وحدة على 12 طريقا، و تنفيذ تقنية المطبات الاهتزازية التحذيرية بأطوال 385 كلم، وحواجز واقية 69 كلم، وسياج عالي الشد ومصائد حيوانات بطول 263 كلم.

وتشمل المشاريع المنتهية والتي تم تدشينها خلال عام 1442، استكمالات ازدواج طريق نجران شروة الوديعة بطول 157 كلم بتكلفة 380.854.316 ريال، واستكمال الطريق المزدوج الذي يربط تقاطع الخضراء مع طريق نجران شروره إلى الحصينية واستكمال ربط طريق الملك عبدالعزيز بطريق الأمير سلطان بطول 22.4 كلم وتكلفة 189.158.043 ريال، وتجهيزات أجهزة السلامة المرورية وتعديل وتحسين التقاطعات السطحية والمناطق الخطرة على طرق وزارة النقل بمنطقة نجران بتكلفة 30.010.055 ريال، وتنفيذ أعمال بتقنية الاهتزازات التحذيرية على بعض الطرق بتكلفة 9.000.000 ريال، وتجهيزات السياج العالي الشد على بعض الطرق بتكلفة 7.000.000 ريال.

المشاريع المنتهية من طرق وزارة النقل

- أطول الطرق تحت الإنشاء 235 كم

- عدد الجسور 88 جسر

- أطوال الطرق تحت الصيانة 2688 كم

- إجمالي أطوال الطرق 2923 كم