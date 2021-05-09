30 جمعية تطوعية توصل الخدمات للمستفيدين

شهدت الخمس سنوات الماضية، تأسيس جمعيات تطوعية وخيرية وصحية وتخصصية في منطقة نجران، لتقديم خدمات جلية للمستفيدين وكافة صور الدعم لهم.

30 جمعية

تحت مظلة رسمية,ومواكبة لرؤية ولي العهد 2030، تم افتتاح 30 جمعية تطوعية في المنطقة، هي كالتالي: «ليث للإنقاذ، نجران الخضراء، الإعلام الرقمي، نور النسائية، الروضتين، شمعة أمل، جيران، رفقاء، سعداء، رحمه، شابيب رحمه، التنمية الاجتماعية، رعاية السرطان، المتقاعدين، إرادة التوحد، تصلال، يدمه، ثجر، سلطانه، حبونا، المشعلية، تداوي، إسناد، شرورة، الوديعه، بدر الجنوب، طموح، عزم، جاتن، بصيرة» لتقديم الخدمات الاجتماعية المتنوعة والتخصصية والمبادرات والتدريب وتوعية المجتمع وتثقيفه وتحفيز المجتمع للعمل التطوعي الذي بادرت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتدشين منصه التطوع للوصول للمتطوعين والاستفادة من خدماتهم عبر المنصة، التي دشنت لخدمة الجمعيات والمجتمع لتقديم خدمات متميزة، وتصل الخدمات للمجتمع.

أسس التصنيف

وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية جميع الجمعيات في نجران على أسس تخصصية، لتمارس الجمعيات عملها التخصصي ليزداد تقديم الخدمات حسب كل مسميات الجمعيات، فمنها الخيرية المجتمعية ومنها الصحية ومنها الإعلامية والإنقاذ والسياحة ورعاية جميع فئات المجتمع، من أيتام وذوي إعاقة ومرضى السرطان وذوي الدخل المحدود والمتقاعدين.

أهداف جوهرية

وحرصت الوزراة على تنوع التخصصات للجمعيات وتخصيص لكل جمعية أهداف جوهرية وعملية تواكب سير أعمال المملكة والوزارات ولا تتعارض مع عمل الوزارات وأيضا لا تتعارض كل جمعية مع أهداف الجمعيات الأخرى فالقطاع الأهلي الخيري هو القطاع الثالث للدولة والداعم للمجتمع وما ينقصه من خدمات، فتحرص الوزارة دائما على تحديد أهداف الجمعيات لتعمل وفق أنشطة وخدمات تواكب تطور الدولة وترفع من مستوى الأفراد بالمجتمع.

تنوع المهام

ويأتي تنوع المهام والواجبات في تأسيس الجمعيات الجديدة بنجران لأهداف تخدم المجتمع وتشرف كل وزارة من وزارات الدولة على الجمعيات التي تقع تحت إشرافها وأسست وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية موقعاً خاصا لتأسيس الجمعيات ويتم تحديد التنوع والشروط في بداية التأسيس، لكي يخدم التنوع كل وزارات الدولة والمجتمع، وزوار السعودية ويكون لها دور كبير في العمل الاجتماعي والتوسع مستقبلا لتغطية كل احتياجات الدولة والمجتمع.

منصة التطوع

وتطبيقاً لرؤية 2030 فالدولة تسعى الى الوصول الى 5 ملايين متطوع ومتطوعة في السعودية وجمعيات نجران طبقت تسجيل المتطوعين من خلال منصة التطوع، ووثقت أعمال المتطوعين من خلال المنصة، يقدم المتطوع العمل المناط به بالجمعية ومن ثم يتم احتساب ساعات وأيام التطوع في المنصة ويتم طباعة بيان للمتطوع من خلال المنصة بكل أعماله، وأبطلت المنصة العمل القديم الذي كان يقدم لكل متطوع شهادة شكر أو خطاب تطوعه وتحول الآن إلى عمل إلكتروني موثق بالمنصة، حيث ينشئ المتطوع لنفسه حسابا بمنصة التطوع ويبحث عن فرص التطوع ويسجل بها، ومن ثم يتم قبوله من قبل الجمعيات لتنفيذ المبادرات التطوعية، وتحول الان العمل التطوعي الى منظومة متكاملة بالإمكان أن يتطوع الشباب والفتيات في أي جمعية يرغبون وقت فراغهم وحسب طلب الجمعيات المتطوعين عبر الفرص التي تقوم الجمعيات بإدراجها في المنصة.

أهداف العمل التطوعي بالنسبة للأفراد

- تعزيز الاحترام للذات

- تحقيق الفوائد الصحية

- تعلم مهارات جديدة

- زيادة المتعة

- تقوية خيارات الحياة المهنية واكتساب الخبرة