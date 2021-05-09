عطيف: ولي العهد يجود عطفا وإحسانا

قال المدير التنفيذي للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران عبده بن محمد عطيف إن الذكرى الرابعة لبيعة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ، تأتي متوافقة مع التنمية العظيمة التي تشهدها المملكة، وتحفل بالإنجازات المتتالية العظيمة، والتي تثير مشاعر المحبة والولاء، تحت ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، فإنجازات ولي العهد أسهمت في دفع عجلة التنمية الاقتصادية، والاجتماعية، والعمرانية، خلال فترة قصيرة، وواكبت الرؤى المستقبلية التي تعزز رؤية المملكة 2030، حيث شهدت معها المملكة قفزات تنموية، احتلت مكانة عالية بين كل دول العالم، ومشروعات عملاقة أسهمت في التنمية والازدهار، وحظيت بها كل مناطق المملكة، وكان لها عظيم الأثر في حياة المواطنين، فذكرى البيعة الرابعة لولي العهد الذي جاد عطفا وإحسانا على كل المحتاجين تعد ذكرى غالية على قلوب كل السعوديين، وتؤكد المحبة التي يحملها الشعب لقيادته الرشيدة، والتلاحم والتكاتف الكبير بينهم، للمحافظة على مكتسبات دوت الخليج العظيمة.

التجارب الناجحة

وقال عطيف: من خلال إستراتيجيتنا لتطوير عملنا الخيري استفدنا من الخبرات الأثيرة والتجارب الناجحة بمسيرة العمل الخيري في بلادنا العزيزة، وحيث تتمخض هذه الإستراتيجية عن عمل دؤوب لتأتي ثماره في إنجازات تعود أفياؤُها الظليلة على شرائح مجتمعنا المحتاجة، بالتراحم والتكافل، وتساعد في دفع ما يلحق المحتاج من ضيق في بعض الأحيان. ومن خلال هذه الخطوة نعمل على التوازن بين موارد الجمعية وبين احتياجات الإخوة المسجلين لديها، في تقديم مساعدات عينية متنوعة أو نقدية على امتداد عام من التواصل، مع السعي الدائم إلى زيادة موارد الجمعية الخيرية.

رؤية الجمعية

وأضاف: إن مساعدة الإخوة المحتاجين المستفيدين المسجلين لدى الجمعية واجبة علينا، تحملها القيم الإسلامية الإنسانية، ورغبة في تحقيق نوع من التكافل الاجتماعي، فقد بدأت الجمعية في إطلاق مشاريعها المتنوعة، وبرامجها المتعددة، ومشاركاتها الجادة الفاعلة مع الجهات ذات العلاقة لخدمة أبناء مجتمعنا، ومع العديد من أنشطة إدارات الجمعية وأقسامها، كقسم فائض الولائم، والفرع النسائي، وروضة أطفال الجمعية، يُضاف إليها المبادرات في المواسم كزكاة الفطر، وسقيا الماء وغير ذلك من المواسم، ورؤية الجمعية أن تكون الجمعية الرائدة في الخدمات الاجتماعية النوعية والتنموية على مستوى نجران خلال عشر السنوات القادمة، والجودة والريادة في تقديم المشاريع التنموية الاجتماعية، لكافة شرائح المجتمع المستهدفة، وتنمية مهاراتهم وتأهيلهم للاعتماد علي النفس مع تعزيز ولائهم لدينهم وملكيهم ووطنهم، وقيم الجمعية، الريادة والجودة والشمولية والتطوع والتطور والإنجاز والتحفيز، وضمن الأهداف الإستراتيجية للجمعية الخيرية للخدمات الاجتماعية بنجران زيادة شرائح المستفيدين 10 %، وزيادة عدد برامج المستفيدين 10%، والاكتفاء الذاتي لأبناء وبنات مستفيدي الجمعية بنسبة 5%، وبناء شبكه مختلفة المستويات من العلاقات المجتمعية، وتفعيل الإعلام الجديد للجمعية، وتعزيز الولاء الوظيفي لموظفي الجمعية، وزيادة عدد فريق التطوع ونوعية شرائحهم.

مبادرات تطوعية

و شملت المبادرات المنفذة خلال أزمة كورونا توزيع 45 ألف كمامة على المحلات التجارية والمتنزهات وأماكن التجمعات، ومبادرة سلتك لبيتك، حيث تم توزيع أكثر من 6 آلاف سلة غذائية، مشاركة أكثر من 100 متطوع بالتعاون مع الكشافة بإدارة التعليم والعديد من الجمعيات الأخرى، وتوزيع كراتين الكمامات على المساجد بالتعاون مع فرع وزارة الأوقاف بنجران، ومبادرة توزيع 10,000 آلاف كمامة على مساجد منطقة نجران بتعاون مع فرع وزارة الشؤون الإسلامية بنجران، ومبادرة اليوم الوطني بتوزيع 20,000 ألف كمامة ومنشور وورد في اليوم الوطني، ومبادرة اليوم العالمي للتطوع بتوزيع 15 ألف كمام وتوزيع 100 سلة غذائية.

مشاريع إنسانية

وأكد عطيف أن الجمعية تعمل على مشروع حفظ النعمة، من خلال توزيع فائض الولائم والمناسبات يوميًا على الأسر المستفيدة وعابري السبيل من خلال موظفي الجمعية، ويهدف إلى الاستفادة من بقايا الوجبات الزائدة عن الحاجة في حفلات الزواج خلال مواسم الأعياد والصيف، وإيصالها إلى مستحقيها من الأسر المستفيدة والمتعففة ومحدودي الدخل، تحقيقًا لمبدأ التكافل الاجتماعي، عبر سيارات مجهزة وفرق مدربة لهذا الغرض، من خلال إعدادها وتغليفها وتقسيمها في شكل وجبات جاهزة، وفق الشروط والمعايير الصحية.

وعن إحصائية مشاريع 1441 بلغ عدد الوجبات (14,800) وجبة، والخضار والفواكه (2100) كيلو، والأسر المستفيدة (2540) أسرة، وعدد المتطوعين (54) متطوعا، والساعات التطوعية (516) ساعة، ومشروع استقبال الأثاث والملابس المستعملة، ومشروع ترميم منازل المستفيدين بالتعاون مع كل من مؤسسة سليمان الراجحي الخيرية والتريب التقني، حيث جرى ترميم 68 منزلا بتكلفة 140,000 ريال، ومشروع السلال الغذائية وعدد الأسر المستفيدة 700 أسرة بتكلفة 996 ألف ريال، وسلال غذائية لـ 4100 مستفيد بإجمالي 820,000 ريال، و650 مستفيدا من النازحين اليمنين للسلال الغذائية بإجمالي 130.000 ريال، و 320 مستفيدا من السلال الغذائية لعابري السبيل بإجمالي 46,000 ريال، والتكافل مع أسر السجناء، وعدد الأسر المستفيدة: 100 أسرة، والقيمة الإجمالية 35,000 ريال، ومشروع إيجار المنازل التكلفة الفردية 2500 ريال، وعدد المستفيدين 74 أسرة بقيمة 185,000 ألف ريال، ومساعدات علاجية التكلفة الفردية 1500 ريال وعدد الحالات 20 حالة وقيمة المشروع 30 ألف ريال، ومشروع الحقائب المدرسية وعدد الأسر 820 أسرة بقيمة 123000 ألف ريال، والقسائم الشرائية عدد الأسر 1400 أسرة والقيمة الإجمالية: 700,000 ريال، ومشروع إفطار صائم قيمة المشروع 250,000 ريال والمستفيدون 32 ألف صائم طيلة شهر رمضان، وتوزيع وجبات بالتعاون مع شركة ماكدونالدز 1650 وجبة إفطار صائم، وتوزيع وجبات بالتعاون مع سلسلة مطاعم كودو 6000 وجبة إفطار صائم، وتوزيع الأجهزة الكهربائية توزيع أكثر من (124) جهاز كهربائي عدد الأسر 50 أسرة إجمالي المبلغ 175,000 ريال، وبرنامج الإسكان بالتعاون مع وزارة الإسكان إذ تم منح مستفيدي الجمعية 10 وحدات سكنية في المرحة الأولى، وكفالات الأرملة مع أبنائها عدد مرات التوزيع 2، الدفعة الأولى 554,400 ريال، والدفعة الثانية 575,100 ريال، التكلفة الإجمالية 1129,500 ريال، وبرنامج زكاة الفطر من خلال استقبال زكاة الفطر في مقر الجمعية عن طريق الشبكة (43460 ريال)، نظرا للإجراءات الوقائية من جائحة كورونا، وكفارات اليمين تم البرنامج على دفعتين الدفعة الأولى 16,570 ريال والدفعة الثانية 7600 ريال بإجمالي التكلفة 24,170 ريال.

شراكات مجتمعية

- معهد كفاءات الأعمال بهدف تطوير تنمية الموارد لمدة سنة

- المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني تهدف إلى التعاون في مجال تدريب أبناء المستفيدين وترميم منازل المستفيدين والاستفادة من الكفاءات الموجودة

من برامج القسم النسائي

- مشاركات اليوم الوطني

- اليوم العالمي للكلى

- اليوم العالمي للطفل

- اليوم العالمي لذوي الإعاقة

- برنامج تدريبي للخريجات من أبناء المستفيدين مع الكلية التقنية

- دورة تدريبية بعنوان (قوة التطوع)

- دورة تدريبية وتوعوية بعنوان (افتحي النافذة ثمة ضوء)

- برامج للمستفيدين توزيع وجبات إفطار صائم