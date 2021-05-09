السعودية اليوم / بلدية أملج تنفذ 113 جولة إصحاح بيئي خلال أسبوع



أملج 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

نفذت بلدية محافظة أملج 113 جولة رقابية للإصحاح البيئي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، شملت الشوارع والميادين والأحياء.

وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي، أن البلدية طهرت 237 موقعاً وعقمت 2750 حاوية و8 حدائق بالإضافة لرش وتعقيم عددٍ من مساجد المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار

وأكد العنزي أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كالمنتزهات والأسواق، وذلك من خلال الرش والتعقيم المستمر.

// انتهى //

03:21ت م

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أملج 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسنفذت بلدية محافظة أملج 113 جولة رقابية للإصحاح البيئي خلال الأسبوع الأول من شهر مايو الجاري، شملت الشوارع والميادين والأحياء.وأوضح رئيس بلدية محافظة أملج المهندس عودة خلف العنزي، أن البلدية طهرت 237 موقعاً وعقمت 2750 حاوية و8 حدائق بالإضافة لرش وتعقيم عددٍ من مساجد المحافظة، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد وأكد العنزي أن البلدية مستمرة في تكثيف جهودها خلال إجازة عيد الفطر المبارك، خاصة في الأماكن التي تشهد ازدحاماً كالمنتزهات والأسواق، وذلك من خلال الرش والتعقيم المستمر.// انتهى //03:21ت م0025

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