السعودية اليوم / تسجيل 66 وفاة و1132 إصابة جديدة بكورونا في مصر



القاهرة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس

وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء وصل إلى 176363 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13845 حالة بعد تسجيل 66 وفاة جديدة.

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02:49ت م

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القاهرة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت مصر خلال الـ 24 ساعة الماضية 1132 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 236272 إصابة.وأوضحت وزارة الصحة والسكان المصرية في بيان لها اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات التي تماثلت الشفاء وصل إلى 176363 حالة، فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 13845 حالة بعد تسجيل 66 وفاة جديدة.// انتهى //02:49ت م0024

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