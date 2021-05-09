السعودية اليوم / البرازيل تسجل 63430 إصابة جديدة بفيروس كورونا



برازيليا 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 63430 إصابة مؤكدة بفيروس

وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 15.145.879 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 421.316 حالة وفاة.

// انتهى //

02:38ت م

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برازيليا 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت البرازيل خلال الـ24 ساعة الماضية، 63430 إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، و2202 وفاة .وأفادت وزارة الصحة البرازيلية اليوم (السبت)، أن إجمالي الحالات المصابة بالفيروس وصل إلى 15.145.879 إصابة، فيما بلغ إجمالي الوفيات 421.316 حالة وفاة.// انتهى //02:38ت م0021

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