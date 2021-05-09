

رفحاء 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

كثفت أمانة منطقة الحدود الشمالية ممثلة ببلدية لينة، جولاتها الرقابية تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك، حيث نفذت أكثر من 80 زيارة رقابية تجارية وصحية، شملت الأسواق والمطاعم والمطابخ ومحلات بيع المأكولات الرمضانية والتأكد من سلامة إعدادها والتزام أصحاب المحلات والعاملين بها بالتعليمات النظامية والصحية.

وأوضح رئيس بلدية لينة المهندس نادر الفديد أن الجولات أسفرت عن إغلاق منشآة واحدة، وتحرير 4 مخالفات لمنشآت أخرى، مشيراً إلى تكثيف الجولات والرقابة الميدانية على مختلف المحلات الأيام المقبلة؛ تزامناً مع قرب حلول عيد الفطر المبارك والاستمرار بالتوعية بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية وعدم التهاون مع المخالفين.

// انتهى //

02:25ت م

0019





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / أكثر من 80 زيارة رقابية تنفذها أمانة الحدود الشمالية تزامناً مع قرب عيد الفطر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.