السعودية اليوم / تونس تسجل 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا



تونس 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت تونس 73 حالة وفاة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بلغ 11350 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 319512 .

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تونس 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت تونس 73 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و 1276 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية.وأشارت وزارة الصحة التونسية في بيان أمس إلى أن إجمالي حالات الوفيات بفيروس كورونا بلغ 11350 ، فيما بلغ إجمالي حالات الإصابة 319512 .// انتهى //00:36ت م0009

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