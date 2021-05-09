السعودية اليوم / دولة رئيس وزراء باكستان الإسلامية يزور المسجد النبوي



المدينة المنورة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

زار دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية عمران خان اليوم، المسجد النبوي بالمدينة المنورة، حيث أدى الصلاة فيه، وتشرف بالسلام على الرسول المصطفى -صلى الله عليه وسلم-،وصاحبيّه - رضوان الله عليهما - .

وكان في استقباله لدى وصوله المسجد النبوي وكيل الرئيس العام لشؤون المسجد النبوي الشيخ الدكتور محمد بن أحمد الخضيري ، وقائد قوة أمن المسجد النبوي العقيد طارق القرافي، ومدير المراسم الملكية بالمنطقة إبراهيم بن عبدالله بري، وعددٌ من المسؤولين بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي.

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