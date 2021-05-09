

مكة المكرمة 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

أجرى مستشفى النور التخصصي عضو التجمع الصحي بمكة المكرمة 445 عملية متنوعة بقسم العيون خلال الثلث الأول من عام ٢٠٢١ وذلك بفضل الإمكانات والأجهزة الحديثة، التي تساعد في الكشف المبكر لأمراض العيون، وتخدم المريض والطبيب في دقة التشخيص.

وأوضح رئيس قسم العيون بالمستشفى الدكتور إبراهيم الجابري أن المستشفى نجح في تقليل قائمة الانتظار لعمليات المياه البيضاء (الساد) من خلال جراحة اليوم الواحد، وذلك بإجراء أكثر من ٤٠٠ حالة خلال الفترة الأخيرة، مما أسهم في إنهاء معاناة المرضى وعودتهم لممارسة حياتهم بشكل طبيعي , مشيراَ إلى أن عدد مراجعي مركز العيون تجاوز العشرة آلاف مريض خلال الثلث الأول فقط لعام ٢٠٢١ ويشمل جميع المرضى من كبار السن والأطفال .

وأفاد أن المستشفى يستخدم أفضل الأجهزة المتطورة في الكشف والتشخيص، مثل أجهزة تصوير خريطة القرنية، وأجهزة تصوير الشبكية الطبقي، وأجهزة فحص مجال البصر مما يرفع كفاءة تشخيص الحالات ويعزز من خدمة المرضى .

// انتهى //

00:35ت م

0007





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / مستشفى النور بمكة يجري 445 عملية متنوعة بقسم العيون لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.