

الكويت 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

سجلت الكويت 1095 إصابة جديدة بفيروس

وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 284076 ، والوفيات 1635 .

// انتهى //

00:34ت م

0006



الكويت 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واسسجلت الكويت 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) و7 حالات وفاة خلال الساعات الـ24 الماضية.وأشارت وزارة الصحة الكويتية في بيان أمس إلى أن إجمالي عدد الإصابات بلغ 284076 ، والوفيات 1635 .// انتهى //00:34ت م0006

كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / الكويت تسجل 1095 إصابة جديدة بفيروس كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.