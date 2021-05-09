

الرياض 27 رمضان 1442 هـ الموافق 09 مايو 2021 م واس

شارك نادي الصقور السعودي، في اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف اليوم السبت، من خلال التوعية بالاتفاقيات والأنظمة المحلية والعالمية لحماية الصقور والحياة الفطرية.

وخصصت منظمة الأمم المتحدة يوماً سنوياً للطيور المهاجرة بهدف إلهام المجتمعات وتذكيرها بضرورة الحفاظ على حياة هذه الطيور والحد من تدهور أعدادها، والدعوة إلى إجراءات وأنظمة دولية لضمان تكاثرها وعدم انقراضها، حيث يواجه أكثر من 2000 نوع من الطيور – ومن بينها الصقور – مخاطر الصيد الجائر والعشوائي، ونقص الغذاء، والتلوث والتسمم، إلى جانب التأثر بالتغيرات المناخية.

وسجل نادي الصقور السعودي مشاركته في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المناسبة العالمية، من خلال فعاليتين توعويتين للتعريف بجهوده المبذولة للحفاظ على الصقور، ولأهمية الطيور المهاجرة، التي تمر فوق سماء المملكة على طريق رحلتها الرئيسة من الشمال إلى الجنوب، والعكس.

// انتهى//

00:29ت م

0005





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.