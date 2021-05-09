محمد الفلاح - الجبير عن اختراق هاتف بيزوس: الحقائق أظهرت عدم علاقة السعودية

الأحد 9 مايو 2021

علق وزير الدولة السعودي للشؤون الخارجية على الحقائق التي أظهرت عدم علاقة المملكة بقضية اختراق هاتف المليادرير الأمريكي جيف بيزوس.



وقال الوزير عادل الجبير، في تغريدة على حسابه الرسمي في تويتر، السبت، "الآن وبما أن الحقائق اتضحت فيما يسمى بقضية اختراق هاتف جيف بيزوس، وأن لا علاقة للمملكة بهذه المزاعم كما أكدنا في حينه".

وتوجه بسؤال قائلا: "هل سيعترف الذين اتهموا المملكة وحاولوا الإساءة لسمعتها بشكل علني للحفاظ على مصداقيتهم؟".

وكشفت وثائق قضائية أمريكية أن لورين سانشيز، الزوج السابق لعشيقة المليادرير الأمريكي، هو الذي يقف وراء تسريب صور علاقتها مع بيزوس، بحسب ما نشرته "ديلي ميل" البريطانية.

ومؤخرا، قفزت ثروة الملياردير الأمريكي ومؤسس أمازون جيف بيزوس بأكثر من 700 مليون دولار في نحو 6 ساعات لتتخطى 200 مليار دولار.

وحسب "بلومبرج"، جاءت أرباح بيزوس بعد أن قفز سعر سهم أمازون بنحو 0.37% أو (12.81 دولار) ليسجل 3471.31 دولار خلال تعاملات الخميس ببورصة نيويورك والتي تستغرق نحو 6 ساعات ونصف.

ووفق "cnbc" أدت تلك الزيادة في سعر السهم إلى قفزة في ثروة جيف بيزوس بنحو 700 مليون دولار، خلال ساعات التداول يوم الخميس.

وحسب مؤشر بلومبرج للمليارديرات، قفزت ثروة بيزوس إلى 201 مليار دولار بزيادة 11 مليار دولار منذ بداية العام الجاري 2021.

وقالت cnbc إن ثروة بيزوس حققت نموا بنسبة 14% في أقل من شهر.

وجاء الارتفاع الأخير في سهم أمازون، مدفوعا بمبيعات الشركة في الربع الأول من العام الجاري، حيث زادت بنسبة 44% متفوقة على توقعات وول ستريت.

جدير بالذكر أن مؤشرات الأسهم الأمريكية الرئيسية ارتفعت بصورة جماعية، الخميس، بدعم من أسهم قطاع التكنولوجيا وبيانات قوية للاقتصاد الأمريكي.

وصعد سهم فيسبوك أيضا إلى أعلى مستوياته خلال جلسة الخميس، بعد أن فاقت الإيرادات والأرباح توقعات السوق.

واستقر سهم "أبل" دون تغير يذكر بعد أن أعلنت الشركة يوم الأربعاء عن مبيعات وأرباح فاقت تقديرات السوق بفضل مبيعات قوية لهواتف "آيفون"، وأجهزة الكمبيوتر "ماك".

وارتفع المؤشر "داو جونز الصناعي" بنسبة 0.71% ليغلق عند 34059.42 نقطة.

بينما زاد المؤشر "ستاندرد أند بورز"، بنسبة 0.64% مسجلا 4210.02 نقطة.

وتقدم المؤشر "ناسداك المجمع"، بنسبة 0.19% إلى 14077.78 نقطة.