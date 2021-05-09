شكرا لقرائتكم خبر عن إغلاق 23 مسجدا مؤقتا بـ 6 مناطق والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، 23 مسجدا مؤقتا في 6 مناطق بعد ثبوت 23 حالة إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما أغلق خلال 91 يوما 1091 مسجدا فتح 1063 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله. وبينت الوزارة أن المساجد المغلقة 6 بمنطقة عسير و5 بمنطقة المدينة المنورة و4 بمنطقة القصيم و3 بمنطقة الرياض و3 بمنطقة مكة المكرمة واثنان بمنطقة جازان.

وأشارت الوزارة إلى إعادة فتح 9 مساجد بعد اكتمال جميع الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة، أربعة منها بمنطقة مكة المكرمة، واثنان بمنطقة القصيم، ومسجد بمنطقة جازان، ومسجد بالمنطقة الشرقية، ومسجد بمنطقة الباحة. ودعت الوزارة في ختام بيانها اليومي المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية عند ذهابهم للمساجد، ومن ذلك لبس الكمامة وإحضار السجادة الخاصة بهم وتحقيق التباعد الجسدي لسلامتهم.