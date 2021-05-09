شكرا لقرائتكم خبر عن رفع 20 طن نفايات يوميا بالمسجد الحرام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - رفعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة بقسم الخدمات المساندة كمية من النفايات من المسجد الحرام بلغ متوسطها اليومي 20 طنا ما بين نفايات بلاستيكية وكرتونية ووجبات إفطار صائم.

وأوضح رئيس قسم الخدمات المساندة التابع لإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي أن جميع النفايات التي ترفع من المسجد الحرام يجري التعامل معها بطريقة مثالية إذ تنقل عن طريق سيارات نقل المخلفات «الضواغط»، مشيرا إلى أن الإدارة تبذل جهدا كبيرا خلال أيام رمضان المبارك لترحيل المخلفات عن المسجد الحرام وساحاته ونقلها إلى النقطة النهائية.

وبين أن مهام عملنا تكمن من خلال متابعة أعمال وصيانة المعدات والأدوات التابعة لإدارة التطهير وتقديم الخدمات للإدارات بلا استثناء وتزويدهم بالعمالة والسيارات الكهربائية، ويعمل في قسم الخدمات المساندة «15» موظفا، مقسمين على أربع ورديات.