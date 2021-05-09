شكرا لقرائتكم خبر عن اختتام برنامج خادم الحرمين لتفطير الصائمين بباكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد ممثلة في الملحقية الدينية بسفارة المملكة في باكستان توزيع السلال الغذائية الرمضانية ضمن برنامج خادم الحرمين الشريفين لتفطير الصائمين لعام 1442هـ، في أقاليم ومدن وقرى باكستان، بإشراف ومتابعة من وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد د. عبداللطيف آل الشيخ، وبتنسيق مع سفير خادم الحرمين الشريفين في باكستان نواف بن سعيد المالكي، وبالتعاون مع الجهات المسؤولة بالحكومة الباكستانية مع اتخاذ جميع الاحتياطات والإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا

وجرى خلال اليومين الماضيين توزيع 700 سلة غذائية في المناطق الجنوبية لإقليم البنجاب، شملت مدينة خانيوال وملتان وجهانية، ليصل مجموع السلال الغذائية، التي وُزعت في باكستان منذ بدء شهر رمضان المبارك إلى 3000 سلة غذائية، تزن 78 طناً، وزعت على الأسر المحتاجة والفقيرة واستفاد منها 30 ألف مستفيد.