شكرا لقرائتكم خبر عن سفارة المملكة بإسبانيا: تمديد قيود الدخول حتى 31 مايو والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضحت سفارة المملكة في مدريد أن الحكومة الإسبانية أصدرت قرارا يقضي بتمديد القيود المفروضة لدخول مملكة إسبانيا في الأوضاع الراهنة على رعايا الدول غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وغير التابعين لمنطقة شنغن حتى 31 مايو 2021م.

ويستثني هذا القرار بعض الفئات والتي سيتعين عليها الحصول على فحص «PCR» بنتيجة سلبية قبل موعد الرحلة بـ 72 ساعة بحد أقصى، وتعبئة وتوقيع نموذج «FCS» على الموقع الإلكتروني الخاص بوزارة الصحة الإسبانية «www.spth.gob.es» أو من خلال تطبيق «SpTH»، علما بأن الفئات المستثناة هي المقيمون العاديون النظاميون بدول الاتحاد الأوروبي أو الإمارات المرتبطة بشنغن مثل أندورا، موناكو، الفاتيكان، سان مارينو مع وجود المستندات النظامية اللازمة لإثبات ذلك، وكذلك حاملو التأشيرة طويلة الأجل الصادرة من أي دولة أو إمارة مرتبطة بشنغن، بالاضافة إلى أخصائيي الرعاية الصحية، بما في ذلك الباحثون الصحيون ومن هم متخصصون برعاية المسنين الذين يتطلب منهم التنقل لممارسة نشاطهم العملي ومنتسبو هيئات النقل من البحارة وأطقم الطيران الذين يتطلب منهم التنقل لممارسة نشاطهم العملي، والعاملون في المجال الدبلوماسي والقنصلي والدولي والعسكري والحماية المدنية والمنظمات الإنسانية لممارسة واجباتهم، وكذلك الطلاب الذين يتابعون دراستهم بالدول الأعضاء أو الدول المرتبطة بشنغن، الذين يحملون التصريح أو التأشيرة المناسبة لذلك بالإضافة إلى التأمين الطبي، بشرط السفر إلى البلد الذي يدرسون فيه وأن يتم الدخول خلال العام الدراسي أو في غضون 15 يوما قبل ذلك.

العمال المؤهلون تأهيلا عاليا والذين يكون عملهم ضروريا ولا يمكن تأجيله أو تنفيذه عن بعد، بما في ذلك المشاركون في المسابقات الرياضية رفيعة المستوى التي تقام بإسبانيا.

مع وجود الوثائق الداعمة لتبرير هذه الظروف، والأشخاص الذين يسافرون لأسباب عائلية ملحة وحتمية، أيضا الأشخاص الذين يقدمون أدلة موثقة ومعتمدة بوجود سبب قاهر أو حالة ماسة أو عامل إنساني ملح، والمقيمون الشرعيون في البلدان التالية: الجزائر وأستراليا وكندا وجورجيا واليابان والمغرب ونيوزيلندا ورواندا وكوريا الجنوبية وتايلاند وتونس والأوروغواي والصين وبشرط أن يتم السفر مباشرة منها، أو العبور عن طريق إحدى الدول الأخرى المدرجة في القائمة ذاتها، أو عن طريق الترانزيت الدولي في الدول غير المدرجة في القائمة شريطة عدم الخروج من المطار.

بالنسبة للمقيمين في الجزائر والمغرب والصين فيجب عليهم التحقق من آخر المستجدات والمتطلبات قبل السفر.

وبينت السفارة أنه فيما يتعلق بالإجراءات المتبعة بعد دخول مملكة إسبانيا للمسافرين من الفئات المستثناة، سواء للرحلات المباشرة أو الترانزيت، فإنه يجب عليهم تطبيق إجراءات العزل المنزلي بناء على تعليمات وزارة الصحة الإسبانية، ويستثنى من ذلك المواطنون الإسبان أو المقيمون الحاصلون على إقامة في مملكة إسبانيا أو في إمارة أندورا.

وشددت بأنه يتوجب أخذ الموافقة المسبقة من الجهات الإسبانية المختصة لدخول إسبانيا في بعض الحالات مثل زيارات الوفود الرسمية أو زيارات منسوبي الجهات الحكومية والقادمين في مهمات رسمية.