شكرا لقرائتكم خبر عن «اليونسكو الإقليمي للجودة»: تجربة المملكة في التعليم عن بعد ملهمة ومرنة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد المدير العام لمركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم د. عبدالرحمن المديرس أن تجربة المملكة في التعليم عن بُعد خلال جائحة كورونا تُعد استجابة مميزة في عملية التحول الكامل نحو التعليم الإلكتروني، للحفاظ على استمرارية التعليم والتعلم في سياقات غير مألوفة خلال تلك الأزمة مع الأخذ في الحسبان معايير الجودة والإنصاف والمساواة، وإمكانية وصول المتعلم لمصادر التعلم المتعددة في أي مكان يوجد به.

وأوضح المديرس أن تجربة المملكة في التعليم عن بُعد والتحديات غير المسبوقة التي واجهتها خلال جائحة كورونا وكيفية التعامل معها والتغلب عليها تُعد تجربة ملهمة للتعليم الاستباقي المرن الذي يستجيب للمتغيرات والمستجدات المألوفة وغير المألوفة، الذي سيكون سمة نُظم التعليم المتميزة في المستقبل.

وبيّن أن المملكة تعاملت مع تلك الجائحة بكفاءة وفاعلية وحفاظ على استمرارية التعليم وتقدُّمِه باتجاه تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، وخاصة الهدف الرابع الذي ينص على «ضمان التعليم الجيد المُنصف والشامل للجميع وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع».