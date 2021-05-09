شكرا لقرائتكم خبر عن مركز الملك سلمان يخفف آلام المرضى بالزعتري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - واصلت عيادات مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية تقديم خدماتها الطبية في مخيم الزعتري للاجئين السوريين بالأردن.

وراجع العيادات أمس الأول، 309 مرضى، إذ استقبلت عيادات الطب العام 56 مريضا، وراجع عيادة الباطنية 39، والأطفال 51، والطوارئ 23، بينما راجع عيادتي الأسنان 19 مريضا.

وجرى استقبال 40 مريضة في العيادة النسوية، والأذن والأنف 15، إضافة إلى إجراء 82 تحليلا، و30 صورة أشعة، بينما استقبلت عيادة إنقاذ الطفل 11 مريضا، إلى جانب صرف 168 وصفة طبية.