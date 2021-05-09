شكرا لقرائتكم خبر عن ولي العهد يبحث العلاقات العسكرية وآفاق التعاون مع رئيس وزراء باكستان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - «عمران خان»: دور قيادي لخادم الحرمين في تعزيز الوحدة الإسلامية

تبادل وجهات النظر حول المسائل والقضايا الإقليمية والدولية

استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية 2030

بحث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مع رئيس الوزراء بجمهورية باكستان الإسلامية عمران خان، سبل تقوية وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين من خلال استكشاف مجالات الاستثمار والفرص المتاحة في ضوء رؤية المملكة 2030، وأولويات التنمية في باكستان.

وأكد سموه ورئيس الوزراء الباكستاني خلال جلسة مباحثات عقدت في الديوان الملكي بقصر السلام في جدة أمس الأول رضاهما عن متانة العلاقات العسكرية والأمنية الثنائية، واتفقا على مزيد من التعاون لتحقيق الأهداف المشتركة بين البلدين. ورحب سمو ولي العهد في بداية الجلسة برئيس الوزراء الباكستاني في المملكة، فيما عبر رئيس الوزراء الباكستاني عن سعادته بزيارة المملكة، ولقائه سمو ولي العهد.

جرى خلال الجلسة التأكيد على عمق العلاقات بين البلدين الشقيقين وأهمية توسيع وتكثيف آفاق التعاون والتنسيق الثنائي وتعزيزه في مختلف المجالات، وتبادل وجهات النظر بخصوص المسائل والقضايا التي تهم البلدين على الساحتين الإقليمية والدولية بما يسهم في دعم وتعزيز الأمن والاستقرار.

وأشاد رئيس الوزراء عمران خان بالدور القيادي لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود في تعزيز الوحدة الإسلامية، والدور الإيجابي للمملكة في حل القضايا التي تواجهها الأمة الإسلامية ومساعيها من أجل السلام والأمن الإقليميين والدوليين.

مواجهة التطرف

أكد الجانبان ضرورة تضافر جهود العالم الإسلامي لمواجهة التطرف والعنف ونبذ الطائفية، والسعي الحثيث لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، وشددا على أهمية مواصلة الجهود المشتركة لمكافحة ظاهرة الإرهاب التي لا ترتبط بأي دين أو عرق أو لون، والتصدي لكافة أشكالها وصورها وأيا كان مصدرها، ودعمهما الكامل لكافة حقوق الشعب الفلسطيني المشروعة، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة بحدود ما قبل عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقا لمضامين مبادرة السلام العربية وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، ودعمهما للحلول السياسية في سوريا وليبيا، وجهود الأمم المتحدة ومبعوثيها في هذا الشأن.

حل سياسي

شدد الجانبان على أهمية دعم الجهود الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية استنادا إلى المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني الشامل وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما فيها القرار «2216»، وإدانتهما لما تقوم به الجماعات والميليشيات الإرهابية ومنها ميليشيا الحوثي من هجمات واعتداءات بالصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة على أراضي المملكة العربية السعودية ضد المنشآت الحيوية والأعيان المدنية، وأعربا عن قلقهما البالغ من تهديد أمن الصادرات النفطية واستقرار إمدادات الطاقة للعالم، وأثنى رئيس الوزراء الباكستاني على مبادرة المملكة العربية السعودية لإنهاء الأزمة في اليمن، التي تهدف إلى تحقيق أمن واستقرار اليمن بما يعود على المنطقة وشعوبها بالخير والنماء.

قمة العشرين

هنأ رئيس الوزراء حكومة المملكة العربية السعودية على نجاحها في تنظيم وعقد اجتماعات قمة مجموعة العشرين وما تمخض عنها من قرارات إيجابية في كافة المجالات الاقتصادية والتنموية والبيئية والصحية والطاقة وغيرها.

كما رحب بمبادرتي السعودية الخضراء والشرق الأوسط الأخضر، اللتين أطلقهما صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، حيث تعبران عن الدور القيادي للمملكة تجاه القضايا الدولية المشتركة، ومنها مكافحة أزمة التغير المناخي، مشيدا بأثرهما العظيم على المنطقة وسكانها، كما رحب سمو ولي العهد بمبادرة رئيس الوزراء الباكستاني «باكستان نظيفة وخضراء» وكذلك مبادرة «عشرة مليارات شجرة تسونامي» الناجحة.

وثمّن خلال الجلسة جهود المملكة في تنظيم موسم الحج للعام الماضي 1441هـ رغم التحديات التي تسببت فيها جائحة كورونا، وما تبذله لخدمة الحرمين الشريفين وقاصديهما من حجاج ومعتمرين وزوار.

وعقب جلسة المباحثات وقّع سمو ولي العهد ورئيس وزراء باكستان على اتفاق إنشاء مجلس التنسيق الأعلى السعودي - الباكستاني.

تعاون وتفاهم

شهد ولي العهد ورئيس وزراء باكستان مراسم توقيع اتفاقيتين ومذكرتي تفاهم ثنائية بين المملكة العربية السعودية وجمهورية باكستان الإسلامية، وتضمنت: اتفاق التعاون في مجال المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية، واتفاق التعاون في مجال مكافحة الجريمة وقّعهما من الجانب السعودي صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، ومن الجانب الباكستاني وزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، ومذكرة تفاهم في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات والمؤثرات العقلية والسلائف الكيميائية وقّعها من الجانب السعودي سمو وزير الداخلية ومن الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية مخدوم قريشي، ومذكرة تفاهم إطارية لتمويل المشاريع المؤهلة في الطاقة والبنية التحتية والنقل والمياه والاتصالات بين الصندوق السعودي للتنمية وجمهورية باكستان الإسلامية وقّعها من الجانب السعودي وزير السياحة رئيس مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية أحمد الخطيب، ومن الجانب الباكستاني وزير الشؤون الخارجية.

حضر جلسة المباحثات صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، وصاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، ووزير الدولة عضو مجلس الوزراء مستشار الأمن الوطني د. مساعد العيبان، ووزير التجارة وزير الإعلام المكلف د. ماجد القصبي، وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى باكستان نواف المالكي، ومن الجانب الباكستاني، وزير الشؤون الخارجية مخدوم قريشي وقائد الجيش الفريق أول قمر باجوا، ووزير الداخلية شيخ رشيد أحمد، وسكرتير وزير الخارجية سهيل محمود، ومساعد خاص لرئيس الوزراء لشؤون المناخ أمين أسلم، وسفير باكستان لدى المملكة الفريق بلال أكبر، وسكرتير قائد الجيش اللواء محمد عرفان، والسكرتير العسكري لرئيس الوزراء العميد محمد أحمد.