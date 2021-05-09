شكرا لقرائتكم خبر عن الإفراط في الطعام وراء عسر الهضم واضطرابات المعدة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حذرت أخصائية تغذية في مستشفى الملك فهد الجامعي بالخبر زينب العجمي، من الإفراط في تناول الطعام خلال وجبتي الإفطار والسحور، وما يتخلله من الأكل غير الصحي والحلويات المليئة بالسكر.

وبيَّنت أن الإفراط في تناول الطعام من أسوأ العادات التي يترتب عليها مشكلات صحية عديدة منها عسر الهضم والحموضة واضطراب المعدة بالإضافة إلى زيادة الوزن. وقالت: «من الأفضل تقسيم وجبة الإفطار إلى قسمين أو ثلاث ليحمي المعدة من التخمة والتعب والنعاس، الذي يحل بالجسم بعد تناول الطعام».

ولفتت إلى أن البدء بتناول التمر عند الإفطار يساعد على رفع مستوى السكر في الدم الذي يشهد انخفاضا ملحوظا نتيجة الصيام طوال اليوم. وشددت على ضرورة ممارسة الرياضة بشكل منتظم وذلك بعد ساعتين إلى ثلاث ساعات من تناول وجبة الإفطار، لحرق الدهون والسعرات الحرارية الزائدة.

ونصحت بضرورة ترطيب الجسم من خلال شرب كمية كافية من الماء «لا تقل عن 8 أكواب» وتقسيمها بين وجبتي الفطور والسحور، وتقليل المشروبات السكرية سواء كانت صناعية وحتى الطبيعية والتركيز على الماء والمشروبات العشبية المهدئة للمعدة.

ودعت إلى تناول الأغذية الغنية بالألياف التي تساعد في منع الإمساك ولين المعدة، خاصة الألياف الموجودة في الخضار والفواكه، واستخدام طرق الطهي الصحية كالمشوية والمخبوزة بالفرن والمسلوقة بالماء أو البخار.