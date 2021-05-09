شكرا لقرائتكم خبر عن السفير سعود السويلم: انتظمت بالصيام في العاشرة.. وللسحور روحانية خاصة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • حدثنا عن نشأتك وميلادك ومراحل تعليمك؟

- ولدت ونشأت في مدينة الرياض وتلقيت دراستي الابتدائية في مدرسة معن بن زائدة في الظهيرة، والمتوسطة الثانية في شارع الملك فيصل، والثانوية في المربع ثم التحقت بجامعة الملك سعود.

• متى بدأت الصيام، وكيف كان رمضان في ذلك الوقت؟

- بدأت الصيام وأنا في التاسعة من عمري، وكان متقطعا وفي العاشرة التزمت بطول الشهر صائما. وكنت أفيق مع الأسرة للسحور وله روحانية خاصة.

• هل يتغير رمضان مع اختلاف المكان والزمان؟

- طبعا تغيرت أشياء كثيرة سواء داخل السعودية أو خارجها من بداية صيامي وإلى الآن، ولكن خارج المملكة من الطبيعي أن يكون هناك تغيرات، الابتعاد عن الأهل والأقارب والأصحاب والمساجد وسماع الأذان وصلوات التراويح عبر المكبرات وروحانية رمضان.

• هل خلفت الجائحة فرقا في التقارب الأسري؟

- نعم كل أسرة ملتزمة بمنزلها أثناء الحجر، وكذلك عدم الخروج للتسوق والتنزه ولقاء الأقارب.

• ما أبرز ذكرياتك في رمضان بالمملكة؟

- الذكريات جميلة في السنوات الماضية ولقاء الأصحاب والسهر معهم إلى وقت السحور، وكنا نلعب كرة الطائرة وكرة القدم بعد التراويح، فهي ذكريات لا تنسى.

• هل توجد دولة يشدك الحنين إليها؟

- الدولة التي يشدني إليها الحنين جمهورية مصر العربية وذكريات الصوم والروحانية وما زال الحنين يشدني إلى تلك الأيام.

• ما الطبق الفيتنامي المفضل على مائدة الإفطار؟

- فيتنام يوجد بها قليل من المسلمين وليس لديهم عادات خاصة في رمضان. ولا يوجد أطباق خاصة فيتنامية للشهر المبارك، وتبقى الأطباق السعودية هي المحببة لدي، ونحرص أن تكون على مائدة الإفطار كما تعودنا.

• ما العادات التي تحرص على القيام بها؟

- بحكم الغربة حاليا لا توجد عادات في رمضان، ولكن بعد الإفطار نصلي العشاء ونقيم صلاة التراويح في المنزل.

• هل يزداد الشعور بالشوق للوطن خلال رمضان؟

- نعم هذا صحيح ونشعر به في رمضان أو غير رمضان نتشوق لبلدنا وأهلنا وأصدقائنا وعاداتنا الجميلة خلال شهر الصيام.

• ما الكلمة التي توجهها للقراء؟

- أسأل الله أن يتقبل من الجميع الصيام والقيام وأن يحفظ المملكة من كل سوء ويديم عليها نعمتي الأمن والأمان.

أوضح السفير سعود السويلم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية فيتنام الاشتراكية، أنه بدأ الصيام وهو في التاسعة من عمره، وكان متقطعا، وفي العاشرة التزم بطول الشهر صائما. مشيرا إلى أن السحور في الصغر كان له روحانية خاصة. مضيفا في حديثه لـ«اليوم»، أنه يزداد الشوق للوطن والأهل والأصحاب خلال الشهر الكريم، لافتا إلى ممارسة كرة القدم والكرة الطائرة والسهر مع الأصحاب حتى السحور من الذكريات التي لا تنسى.

فيما يلي نص الحوار:

الأكلات السعودية المحببة على الإفطار.. ولا أطباق فيتنامية رمضانية