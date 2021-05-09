شكرا لقرائتكم خبر عن 997 حالة «كورونا» مؤكدة.. و69 ألف فحص جديد والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - حثّت وزارة الصحة كل أفراد المجتمع على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد -بإذن الله- من انتشار فيروس كورونا المستجد

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الـ24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل 997 حالة مؤكدة، وتعافي 1026 حالة فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9707 حالات، منها 1319 حالة حرجة.

وبيَّنت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 425442 حالة، وبلغ عدد حالات التعافي 408676 حالة. وفيما يخص الوفيات تم تسجيل 14 حالة ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7059 حالة «يرحمهم الله جميعاً»، كما تم إجراء 69482 فحصا مخبريا.

ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات الفيروس.