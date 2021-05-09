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لحظة سيطرة الأسطول الأمريكي على قارب يحمل أسلحة مهربة في بحر العرب
تضم مضادات للدروع ورشاشات وصواريخ محمولة
متابعات الخليج 365 - الرياض
أعلن الأسطول الخامس الأمريكي السيطرة على قارب يحمل أسلحة مهربة في بحر العرب تضم مضادات للدروع متطورة ورشاشات وصواريخ محمولة.
أسلحة روسية مضادة للدبابات:
وأوضح الأسطول الخامس أن المضبوطات تضمنت أسلحة روسية مضادة للدبابات، وآلاف البنادق الهجومية الصينية من طراز 56، كذلك مئات المدافع الرشاشة من طراز PKM، إضافة لرشاشات وبنادق قنص وقاذفات صواريخ.
استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية:
وبحسب قناة العربية، ذكر بيان للأسطول الخامس الأمريكي أن عملية الضبط والتفتيش استغرقت يومين، خلال السادس والسابع من مايو الجاري، ضمن عمليات التفتيش الروتينية وفقًا للقانون الدولي.
وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية المقصودة لشحنة الأسلحة المهربة.
حماية الملاحة في الخليج العربي:
وفي وقت سابق طالبت الإدارة البحرية للولايات المتحدة السُّفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأمريكية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج؛ وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرّضت لها ناقلات وكانت إيران طرفًا فيها.
وقالت الإدارة البحرية للولايات المتحدة في مذكرة إرشادية: ”الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية“.
وأضافت المذكرة أنه يتعيّن على السفن أيضًا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذّرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على الخرائط عالميًّا (جي. بي. إس) للاختراق.
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