لحظة سيطرة الأسطول الأمريكي على قارب يحمل أسلحة مهربة في بحر العرب

استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية:

وبحسب قناة العربية، ذكر بيان للأسطول الخامس الأمريكي أن عملية الضبط والتفتيش استغرقت يومين، خلال السادس والسابع من مايو الجاري، ضمن عمليات التفتيش الروتينية وفقًا للقانون الدولي.

وأشار البيان إلى استمرار التحقيقات للكشف عن الوجهة النهائية المقصودة لشحنة الأسلحة المهربة.

حماية الملاحة في الخليج العربي:

وفي وقت سابق طالبت الإدارة البحرية للولايات المتحدة السُّفن التجارية التي ترفع العلم الأمريكي بضرورة إرسال بيان مسبق بنقاط توقفها للسلطات البحرية الأمريكية والبريطانية إذا كانت تنوي الإبحار في مياه الخليج؛ وذلك بعد عدد من الحوادث التي تعرّضت لها ناقلات وكانت إيران طرفًا فيها.

وقالت الإدارة البحرية للولايات المتحدة في مذكرة إرشادية: ”الأنشطة العسكرية المتزايدة والتوترات السياسية المتصاعدة في المنطقة لا تزال تشكل تهديدات خطيرة للسفن التجارية“.

وأضافت المذكرة أنه يتعيّن على السفن أيضًا تنبيه الأسطول الخامس بالبحرية الأمريكية وعمليات التجارة البحرية بالمملكة المتحدة في حال وقوع أي حادث أو نشاط مريب. وحذّرتها من احتمال تعرض أجهزتها لتحديد المواقع على الخرائط عالميًّا (جي. بي. إس) للاختراق.