رفع عدد مسارات صحن المطاف إلى 25 مسارًا

الرياض - محمد الوسيري - 2021-05-09

متابعات الخليج 365 - الرياض

كثفت رئاسة شؤون الحرمين الشريفين جهودها لاستقبال المعتمرين والمصلين الذين تهفو قلوبهم للمسجد الحرام والمسجد النبوي، من خلال وضع الخطة الإستراتيجية والبرامج التنفيذية التي تهدف لتحقيق تطلعات ولاة الأمر لتقديم أرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وفق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي فرضتها جائحة فيروس كورونا.

زيادة عدد أبواب الدخول 29 بابًا:

و‫رفعت الرئاسة استعداداتها للعشر الأواخر خصوصًا في ليلة 27 رمضان من خلال تسخير 10 آلاف موظف وموظفة يعملون على مدار الساعة، وتم تهيئة كامل الطاقة الاستيعابية للتوسعة السعودية الثالثة بساحاتها الخارجية وتوسعة الملك فهد- رحمة الله عليه- لاستقبال المصلين مع تطبيق التباعد الجسدي، كذلك تم زيادة عدد أبواب الدخول للمصلين والمعتمرين لتصل إلى 29 بابًا حرصًا على انسيابية الحركة ومنع حدوث أي حالات للتكدس.

25 مسارًا:

‫وأشار متحدث رئاسة شؤون الحرمين، هاني حيدر، من خلال مداخلته على قناة الإخبارية إلى أنه بخصوص العمرة تم رفع عدد المسارات الافتراضية في صحن المطاف من 14 مسارًا إلى 25 مسارًا، وتخصيص المسارات الأقرب لكبار السن وذوي الإعاقة الذين تم تخصيص مصلى خاص لهم في الدور الأول.

تعقيم الأسطح والأجواء:

‫وأوضح حيدر أن الرئاسة حرصت على تسخير العديد من التقنيات الحديثة لخدمة المعتمرين والمصلين بتطبيق الإجراءات الاحترازية، يوجد 80 آلية حديثه تعمل على تعقيم الأسطح والأجواء وما يتجاوز 30 كاميرا لقياس درجة الحرارة.‫ ‬

16 تطبيقًا ذكيًّا:

‫وقال حيدر: إن الرئاسة أطلقت ما يصل إلى 16 تطبيقًا ذكيًّا لتسهيل أداء المناسك منها مصحف الحرمين الشريفين، جوامع الأدعية، وتطبيق تنقل، ومنصة منارة الحرمين التي يبث من خلالها على مدار الساعة الدروس العلمية لأصحاب المعالي والفضيلة من هيئة كبار العلماء وأئمة ومدرسي الحرمين الشريفين.

‫وتابع حيدر أن الرئاسة تعمل جنبًا بجنب مع كافة القطاعات الحكومية التي تعمل في المسجد الحرام.

وقال حيدر: هناك خطة محكمة من أجل توزيع كثافة المصلين على المسجد الحرام والمسجد النبوي، مشيرًا إلى أنهم وجدوا تعاونًا من المصلين والمعتمرين.

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