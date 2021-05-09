هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة تزيل حواجز اندماجهم في سوق العمل

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يشكل الأشخاص ذوو الإعاقة نسبة 7.1% من إجمالي عدد سكان المملكة، أي نحو 1,445,723 شخصا، وتتنوع هذه الإعاقات بين إعاقات سمعية أو بصرية أو حركية، أو الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد، وفرط الحركة وتشتت الانتباه، ومتلازمة داون، ويعد هؤلاء الأشخاص شريحة مهمة من المجتمع تتطلب التمكين وإزالة الحواجز التي تعيقهم ليكونوا أفرادا مستقلين ومندمجين بوصفهم عناصر فاعلة في المجتمع. وأولت رؤية المملكة 2030 اهتمامها بالأشخاص ذوي الإعاقة، وعملت على توفير فرص العمل والتعليم المناسبة لهم، وإمدادهم بكل التسهيلات والأدوات التي تساعدهم على تحقيق النجاح، من خلال مبادرات برنامج التحول الوطني التي تهدف إلى تمكين اندماج ذوي الإعاقة في سوق العمل، بقيادة وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ومشاركة عدد من الجهات ذات العلاقة.

ويعمل برنامج التحول الوطني على إزالة الحواجز التي تعيق الأشخاص ذوي الإعاقة من الاندماج في سوق العمل، وذلك من خلال توفير الفرص، وتهيئة البنية التحتية لهم، وتطوير مهاراتهم المهنية والاجتماعية.

ومن أبرز مخرجات هذا الهدف تأسيس هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة، لتحسين التشريعات والسياسات الداعمة والتصنيفات المبنية على أنواع الخدمات التيسيرية التي يحتاجها الأشخاص ذوو الإعاقة، لتحقيق حياة كريمة لهم وتمكينهم للمشاركة الشاملة والفاعلة في المجتمع.

من أبرز مخرجات برنامج التحول الوطني لتحسين التشريعات والسياسات الداعمة

هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

هي هيئة حكومية سعودية تأسست وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم (266) الصادر بتاريخ 27 / 5 / 1439هـ، وقد تم تأسيسها كإحدى مبادرات برنامج التحول الوطني، أحد برامج رؤية 2030، لتكون المظلة الشاملة بكل ما يعنى بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة تنفيذ الجهود المبذولة في هذا المجال، وتهدف إلى:







رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة وضمان حصولهم على حقوقهم المتصلة بالإعاقة.



تعزيز الخدمات التي تقدمها الأجهزة لهم.



رفع مستوى الوقاية.



رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة.



تحديد أدوار الأجهزة فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.



أبرز مساعي الهيئة:





ضمان وجود سياسات وخطط وبرامج وأدوات تضمن حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.



التحقق من توافر خدمات تناسب احتياجاتهم في جميع المجالات الصحية والتأهيلية والتعليمية والاجتماعية والتمكين الاقتصادي وإمكانية الوصول وغيرها.



إعداد التقارير والاهتمام بالبحوث والدراسات في مجال الإعاقة، بهدف حصر المعلومات والمعرفة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة على مستوى المملكة، مما يسهم في رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحديد معايير جودة تضمن مستوى خدمة يناسب الاحتياجات المطلوبة.



تحديد أدوار جميع الأجهزة المعنية وتنسيق الجهود فيما بينها، بهدف تجنب ازدواجية الأدوار وضمان وضوحها للمستفيدين.



أهداف هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:

- ضمان حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.

- تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وجعلهم أعضاء فاعلين في المجتمع.

- تعزيز الخدمات التي تقدمها الجهات للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يساعد على حصولهم على الرعاية والتأهيل اللازمين.

- رفع مستوى الوقاية واتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك بالتنسيق والتعاون مع الجهات ذات العلاقة، وتحديد أدوارها فيما يتعلق برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

الهيئة لا تقدم خدمات مباشرة للأشخاص ذوي الإعاقة بل تعزز الخدمات المقدمة لهم من الجهات ذات العلاقة بما فيها الجهات الحكومية:

- الوزارات

- الهيئات

- المؤسسات

- جهات القطاع الخاص مثل: الشركات والجمعيات والمراكز الأهلية.

وتضع الهيئة السياسات والإجراءات والمعايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقدﻳﻤها لخدماتها، كخدمات وسائل النقل العام ومواقف السيارات ومواعيد تقديم هذه الخدمات، وكذلك سهولة تقديمها.

مهام هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة:

تطوير البنية التحتية للمنظومة

تتولى الهيئة مهمة تطوير البنية التحتية للمنظومة، كونها تشكل عنصرا أساسيا في تقديم الخدمات المختلفة، أهمها:

- ضمان وجود أنظمة وسياسات حكومية معتمدة تحكم المنظومة والمستفيدين منها، وتضمن حقوقهم وتحدد واجباتهم.

- وضع السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخطط والأدوات التي تحقق الأهداف ذات الصلة بمشاريعها، والتي منها تخصيص ما يتعلق بالأشخاص ذوي الإعاقة، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتتابع تنفيذها بعد إقرارها بالتنسيق مع الجهات المختصة،

- إعداد الدراسات والبحوث والإحصاءات والتقارير وتدعم إجراء البحوث في مجال الإعاقة.

- تمثيل المملكة في المؤتمرات والملتقيات والندوات الإقليمية والدولية ذات الصلة بالإعاقة، وتعقد الاتفاقيات مع الجهات الدولية المختصة للاستفادة من أفضل الممارسات والأنظمة والبحوث في هذا المجال، وذلك وفق الإجراءات النظامية المتبعة.

تعزيز الخدمات

تتطلب الخدمات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة العمل على تطويرها بما يناسب احتياجات المنظومة، لضمان مستويات الجودة في تقديمها، بالإضافة إلى تطوير أي برامج خاصة ذات علاقة بالمجالات الخدمية المذكورة، ولهذا تقدم الهيئة اقتراحات من أجل:

- وضع برامج لتقديم الدعم للأشخاص ذوي الإعاقة لتمكينهم من البدء والاستمرار في الأعمال المهنية أو التجارية.

- اقتراح برامج لتقديم الدعم الحكومي للجمعيات والمؤسسات الأهلية التي تقدم خدمات في مجال رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة.

- رفع مستوى خدمات ومتطلبات واحتياجات ذوي الإعاقة في التعليم والعلاج والتأهيل وفرص العمل وسهولة الوصول.

كما تعمل الهيئة على:

- تعزيز مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في المجتمع.

- تحديد مؤشرات جودة الخدمة وقياسها.

- تحفيز القطاع الخاص والقطاع غير الربحي على الإسهام في تقديم الأعمال الخيرية للأشخاص ذوي الإعاقة.

تنسيق وتحديد أدوار الأجهزة

تهتم الهيئة بتحديد نطاق عمل كل من الأجهزة والجهات المقدمة للخدمات، إذ يوجد عدد من الجهات ذات العلاقة في منظومة الأشخاص ذوي الإعاقة، وتحدد الهيئة ما يلزم من أدوار الأجهزة فيما يخص الأشخاص ذوي الإعاقة، وترفع عن ذلك ما يلزم وفق الإجراءات النظامية المتبعة، وتتابع ذلك، كما تضع المعايير للأجهزة لمراعاة الأشخاص ذوي الإعاقة عند تقديمها لخدماتها.

أبرز اتفاقيات وإنجازات هيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة

أبرمت الهيئة عددا من الاتفاقيات التي تسعى لتمكين اندماج الأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل، ومن أبرزها:

التعاون

- التعاون مع صندوق تنمية الموارد البشرية الذي استفاد منه أكثر من 1,340 شخصا من ذوي الإعاقة.

- التعاون مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان في برامج الإسكان التي بلغ عدد مستفيديها 1,316 مستفيدا.

- قدمت المؤسسة العامة للتدريب المهني والتقني، بالتعاون مع الهيئة عددا من الفرص التدريبية التي استفاد منها 866 شخصا من ذوي الإعاقة.

اتفاقية

- عملت الهيئة على اتفاقية مع وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، تشمل إلزام الجهات الحكومية والخاصة بتطبيق معايير الوصول الشامل الذي تم العمل على دليله بالتعاون مع مركز الملك سلمان لأبحاث الإعاقة.

دليل

- أصدرت الهيئة الدليل المبسط لمعايير الوصول الشامل للمنشآت، الذي يورد المعايير مرفقة بالرسومات التوضيحية التي تعين المنشآت على تصميم مرافقها وفق المعايير المعتمدة، ويساعد الجهات الرقابية على قياس مدى التزام المنشآت بها.

وأسهمت تلك المبادرات في زيادة نسبة العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من 7.7% في 2017 إلى 12% في 2020، ضمن مستهدفات رؤية المملكة 2030.