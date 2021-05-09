إحباط تهريب 802 كجم حشيش و25.4 طن قات

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أحبط رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران محاولة تهريب 802 كجم حشيش و25.4 طن قات.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أنه ضبطت 802 كجم حشيش بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 25 متهما، بينهم 14 من الجنسية اليمنية و4 من الجنسية الإثيوبية و3 مواطنين و2 من الجنسية الصومالية و2 من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى ضبط 25.4 طنا من القات بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها.