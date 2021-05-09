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إحباط تهريب 802 كجم حشيش و25.4 طن قات

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- بواسطة أيمن الوشواش - أحبط رجال حرس الحدود بمنطقتي جازان ونجران محاولة تهريب 802 كجم حشيش و25.4 طن قات.

وأوضح المتحدث الرسمي لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، أنه ضبطت 802 كجم حشيش بمنطقتي جازان ونجران، والقبض على المتهمين بتهريبها، وعددهم 25 متهما، بينهم 14 من الجنسية اليمنية و4 من الجنسية الإثيوبية و3 مواطنين و2 من الجنسية الصومالية و2 من الجنسية الباكستانية.

وأشار إلى ضبط 25.4 طنا من القات بمنطقة جازان، والقبض على المتورطين فيها.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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