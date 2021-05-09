«ممتثل».. مبادرة تعزز سلوك القدوة بالقطيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشنت أمانة المنطقة الشرقية مبادرة (ممتثل) في محافظة القطيف على نطاق 6 بلديات فرعية، والتي تهدف إلى مساندة جهود الرقابة البلدية، وتعزيز سلوك القدوة المجتمعية، والتوعية بأهمية الالتزام والامتثال بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية للوقاية من فيروس كورونا المستجد ، وذلك بمشاركة عدد من الجهات الحكومية، و455 متطوعا ومتطوعة.

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