رصد 59 مخالفة لتطبيق الاحترازات على واجهات جدة البحرية

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وتأتي هذه الجولات ضمن خطط وضعتها أمانة جدة لتشمل واجهات جدة البحرية في الكورنيش الشمالي وشاطئ السيف وممشى شارع فلسطين والكورنيش الأوسط، مستعينة بالآليات والمعدات اللازمة لتنظيف المواقع على فترات منتظمة، إضافة لتنفيذ أعمال تعقيم مكثفة في مختلف المرافق الخاصة بأماكن الجلوس وألعاب الأطفال، وتعقيم الحاويات المخصصة للنفايات.
وأكدت الأمانة مواصلة الجهود للتأكد من امتثال الإرشادات والتدابير الوقائية الصحية للحد من انتشار الفيروس، مثمنة دور السكان من مرتادي الأسواق والأماكن العامة في امتثالهم للإجراءات الاحترازية والإبلاغ عن أي مخالفات عبر مركز البلاغات 940 أو تطبيق بلدي على الهواتف المحمولة.
كما واصلت الفرق الميدانية لأمانة جدة وبلديات المحافظات التابعة لها جهود الرقابة المكثفة على المنشآت التجارية، للتأكد من امتثالها للإرشادات والتدابير الاحترازية، التي أسفرت عن إغلاق 85 منشأة مخالفة.
وأوضحت الأمانة أنها نفذت 3885 جولة ميدانية مشتركة مع الجهات المعنية في نطاق 19 بلدية فرعية و15 بلدية محافظة رصدت خلالها 164 مخالفة، شملت عدم الالتزام بالتباعد وعدم التقيد بلبس الكمامة بالشكل الصحيح، والتساهل في قياس حرارة العملاء وغيرها من مخالفات التعليمات الوقائية.
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