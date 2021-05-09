تسجيل 997 إصابة بكورونا وشفاء 1026 حالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حثت وزارة الصحة أفراد المجتمع كافة على أهمية التعاون وضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية وتطبيق التباعد الاجتماعي؛ للحد من انتشار فيروس كورونا

وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 997 حالة مؤكدة، وتعافي 1026 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9707 حالات منها 1319 حالة حرجة.

وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 425,442 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 408,676 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 14 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7059 حالة، فيما أجري 69,482 فحصا مخبريا.

ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

إجمالي الإصابات 425,442

إجمالي الوفيات 7059

حالات التعافي 408,676

فحصا مخبريا 69,482

الحالات النشطة 9707

إصابة جديدة 997

شفاء جديدة 1026

حالة حرجة1319

الوفيات الجديدة 14