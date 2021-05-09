تسجيل 997 إصابة بكورونا وشفاء 1026 حالة

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وأعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية، تضمنت تسجيل 997 حالة مؤكدة، وتعافي 1026 حالة، فيما بلغ عدد الحالات النشطة 9707 حالات منها 1319 حالة حرجة.
وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ 425,442 حالة، كما بلغ عدد حالات التعافي 408,676 حالة، وفيما يخص الوفيات فقد سجلت 14 حالة، ليصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة إلى 7059 حالة، فيما أجري 69,482 فحصا مخبريا.
ونصحت الوزراة الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.
إجمالي الإصابات 425,442
إجمالي الوفيات 7059
حالات التعافي 408,676
فحصا مخبريا 69,482
الحالات النشطة 9707
إصابة جديدة 997
شفاء جديدة 1026
حالة حرجة1319
الوفيات الجديدة 14
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