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لجنة شورية تناقش خدمات مؤسسة التقاعد للمشتركين

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- بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية -إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى خلال اجتماعها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1441 / 1442 هـ، بمشاركة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة.

كما ناقش المجتمعون إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها.

وفي نهاية الاجتماع طرح أعضاء اللجنة عدة أسئلة حول عدد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وأجاب مسؤولو المؤسسة عنها، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة القادمة.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد فؤاد

محمد فؤاد

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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