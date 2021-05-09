شكرا لقرائتكم خبر لجنة شورية تناقش خدمات مؤسسة التقاعد للمشتركين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - ناقشت لجنة الإدارة والموارد البشرية -إحدى اللجان المتخصصة - في مجلس الشورى خلال اجتماعها -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس نائب رئيس اللجنة الدكتورة سامية بخاري، التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد للعام المالي1441 / 1442 هـ، بمشاركة محافظ المؤسسة العامة للتقاعد محمد النحاس وعدد من مسؤولي المؤسسة.

وجرى خلال الاجتماع الذي شارك فيه أعضاء المجلس أعضاء اللجنة استعراض أبرز ما تضمنه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتقاعد وما تقدمه من خدمات للمشتركين، وما أنجز خلال عام التقرير، مع استعراض لاستثمارات المؤسسة.

كما ناقش المجتمعون إدارة وتنمية موارد المؤسسة المالية وتبني أفضل الحلول للحفاظ على استدامة استثماراتها من أي متغيرات اقتصادية والتوسع في الاستثمارات بما يحقق الاستقرار المالي لها.

وفي نهاية الاجتماع طرح أعضاء اللجنة عدة أسئلة حول عدد من الملاحظات والاستفسارات المتعلقة بتقرير المؤسسة العامة للتقاعد، وأجاب مسؤولو المؤسسة عنها، وذلك تمهيدا لإعداد تقرير اللجنة ورأيها بشأن التقرير للعرض أمام المجلس للمناقشة في إحدى الجلسات العامة القادمة.