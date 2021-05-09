شكرا لقرائتكم خبر حفر الباطن تسجل صفر تعديات على الأراضي لعامين متتاليين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - خلت سجلات محافظة حفر الباطن من التعديات على الأراضي البيضاء لعامين متتالين.

وكشف تقريران إحصائيان صادران عن وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للعامين 2018 و2019 انخفاضا في عدد قضايا التعديات على الأراضي، إذ كانت 7372 قضية في 2018م، أما في عام 2019م فكانت 5710 قضايا، وفي عام 2018م تصدرت منطقة عسير من حيث قضايا التعديات فيها مقارنة ببقية المناطق بـ2265 قضية، تلتها منطقة جازان بـ1540 قضية وحلت الرياض ثالثا بـ654 قضية.

أما في عام 2019م فحلت منطقة عسير أولا بـ1260 قضية، ومنطقة المدينة المنورة ثانيا بـ1023 قضية، والرياض ثالثا بـ751 قضية.

أما من حيث عدد قضايا الاستحكام التي باشرتها الوزارة لعام 2018م فحلت أمانة عسير أولا بـ10.966 قضية، تلتها منطقة الأحساء بـ9875 قضية، تلتها منطقة جازان بـ8456 قضية، وفي عام 2019م حلت عسير أولا بـ8867 قضية ثم جازان بـ8740 قضية، وثالثا الأحساء بـ7680 قضية.

أما من حيث المناطق التي لم تسجل فيها قضايا تعديات ففي عام 2018م لم تسجل محافظة حفر الباطن أي قضايا تعديات، وفي عام 2019م كانت أيضا محافظتا حفر الباطن والأحساء.

أما فيما يتصل بقرارات استحصال قيمة الأراضي المحكوم بدفع قيمتها ففي عام 2018م حلت جازان أولا بـ44 قرارا، ثم أمانة العاصمة المقدسة بـ34 قرارا، ثم منطقة عسير بـ28 قرارا، وفي عام 2019م حلت نجران أولا بـ76 قرارا، ثم الرياض وعسير بـ23 قرارا لكل منهما.