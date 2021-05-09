السعودية | التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية

شكرا لقرائتكم التحالف: تدمير مسيرة حوثية مفخخة استهدفت جنوب السعودية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن، فجر الأحد، أن الدفاع الجوي قام باعتراض وتدمير مسيرة حوثية مفخخة اطلقت باتجاه خميس مشيط جنوب السعودية.

وأكد التحالف أنه يتخذ "الاجراءات العملياتيه للتعامل مع مصادر التهديد لحماية المدنيين والأعيان المدنية".

وقال التحالف، ليل الجمعة، إنه اعترض طائرة بدون طيار مفخخة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط.

وأكد التحالف أن محاولة استهداف الميليشيا الحوثية للمدنيين تعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي.

وكثفت الميليشيا الحوثية، المدعومة من إيران، خلال الفترة الماضية محاولاتها استهداف أعيان مدنية واقتصادية بالسعودية، وسط إدانات دولية وعربية متصاعدة دفاعا عن أمن المملكة.