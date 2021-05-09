السعودية | توزيع 200 ألف عبوة ماء "زمزم" ليلة 27 رمضان

شكرا لقرائتكم توزيع 200 ألف عبوة ماء "زمزم" ليلة 27 رمضان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - وزعت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أكثر من (٢٠٠) ألف عبوة ماء زمزم في ليلة ٢٧ رمضان على المعتمرين والمصلين بالمسجد الحرام، وذلك عبر خطط وبرامج تنفيذية وخدمية أُعدت مسبقًا لتراعي توفير أعلى معايير الجودة الصحية عند تقديم الماء في رحاب المسجد الحرام وأروقته وساحاته.

وأوضح مدير إدارة سقيا زمزم، أحمد الندوي، أنه تم توزيع عبوات ماء زمزم بكافة مواقع المسجد الحرام وساحاته عبر أكثر من (١٠٠٠) عامل وأكثر من (١٩٠) حقيبة محمولة على الظهر و(٣٧٥) حقيبة أسطوانية تتسع كل حقيبة لـ (١٠) لترات بإجمالي (٣٧٥٠٠) لتر ماء يوميًّا.

كما خصصت الإدارة (١٠) عربات سقاية متنقلة لتوزيع ماء زمزم في صحن المطاف والمسارات المخصصة للطواف، بسعة إجمالية 80 لترًا للماء المبرد وغير المبرد، ومضخات إلكترونية متنقلة يتم تعقيمها بشكل مستمر كإجراء احترازي ضمن حِزَم البروتوكولات الوقائية التي تُسخّرها إدارة سقيا زمزم في عملية توزيع الماء على قاصدي المسجد الحرام.

توزيع عبوات ماء زمزم

وأضاف الندوي: "الإدارة تشرف على تنظيم عملية توزيع الحقائب الأسطوانية داخل المصليات في عامة الأدوار المسموح بالصلاة داخلها، وتأمين مصلى الجنائز والمكبرية بالأعداد الكافية من عبوات ماء زمزم، وتأمين عبوات للدروس المقامة في المسجد الحرام، ويبدأ توزيع الماء في صحن المطاف للمعتمرين من قبل صلاة المغرب إلى أذان الفجر عبر الحقائب الأسطوانية ولكل الصائمين والصائمات في جميع المواقع قبل صلاة المغرب وخلال صلاة التراويح، مع مراعاة تعقيم شنط وحافظات العبوات والحقائب الأسطوانية والعربات الخاصة بتوزيع العبوات في المسارات المخصصة للطائفين".

من الخدمات النسائية في توزيع ماء زمزم

وعلى الصعيد نفسه، قامت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي ممثلة في الوكالة المساعدة للشؤون الإدارية والخدمية النسائية بتوزيع (٧٠) ألف عبوة ماء زمزم على مصليات النساء من إجمالي العبوات التي تم توزيعها ليلة (٢٧).