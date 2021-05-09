شكرا لمتابعة خبر عن عبدالله المحيسن: حصلت على صفة مخرج في جواز السفر بعد تدخل الملك سلمان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

روى المخرج عبدالله المحيسن، معاناته قبل سنوات في الحصول على صفة "مخرج سينمائي" في الهوية وجواز السفر.

وقال المحيسن خلال برنامج "الليوان" :"كان المتبع في المملكة أن غالبية اللي يدرسون في الخارج، إما موظف أو متسبب، هذه هي التخصصات الموجودة في بطاقات السعوديين في ذلك الوقت".

وتابع: "أنا لست موظفا أو متسببا ولست رجل أعمال وأبغى صفتي المهنية كمخرج تبقى معي، لأتمكن من حضور المهرجانات والمناسبات الفنية".

وأضاف: "كان المنقذ هو الملك سلمان بن عبدالعزيز حينما كان أميرًا للرياض وقتها، كل من عنده مصيبة كان يلجأ له".

واستكمل: "الملك سلمان أرسلني لمدير الجوازات وصارت مهنتي مخرج سينمائي من وقتها حتى اليوم".