شكرا لمتابعة خبر عن أمانة العاصمة المقدسة تغلق سوقًا شعبيًا لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى): أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمساندة أفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة ووزارة الصحة أمس, سوق العتيبية الشعبي في العاصمة المقدسة لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمساندة أفراد الضبط الإداري بشرطة العاصمة المقدسة ووزارة التجارة ووزارة الصحة أمس, سوق العتيبية الشعبي في العاصمة المقدسة لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأكدت الأمانة أنها ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين.