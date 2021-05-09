شكرا لمتابعة خبر عن وزير التجارة ينعي وفاة عادل التويجري والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

نعى وزير التجارة ماجد عبدالله القصبي، وفاة الإعلامي الرياضي عادل التويجري، الذي توفي أمس السبت عن عمر يناهز الـ40 عامًا.

وقال القصبي: "أقدم أحر التعازي وأخلص المواساة في وفاة الإعلامي الأستاذ عادل التويجري، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته، وأن يلهم ذويه ومحبيه الصبر والسلوان".

يذكر أن الراحل عادل التويجري من أشهر نقاد المجال الرياضي حيث مارس العمل الرياضي بعدة أشكاله وكان مدير للمركز الاعلامي بنادي الهلال اثناء ترأس صاحب السمو الملكي الامير عبدالرحمن بن مساعد للنادي.

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