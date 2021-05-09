“بن نافل” يعلن عن بناء مسجد لعادل التويجري على نفقة الوليد بن طلال

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أعلن رئيس مجلس إدارة نادي الهلال، فهد بن نافل، عن تكفل عضو شرف النادي الأمير الوليد بن طلال، ببناء مسجد للإعلامي الراحل عادل التويجري، الذي وافته المنية أمس السبت.

وقال فهد بن نافل، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”: “أسأل المولى القدير في هذه الليلة المباركة أن يغفر لفقيدنا عادل التويجري وأن يسكنه فسيح جناته”.

وتابع رئيس الهلال: “أعلن عن بناء مسجد للفقيد على نفقة الأمير الوليد بن طلال.. اللهم اجعل أجرها في ميزان حسنات أخي عادل التويجري رحمه الله”.

Source akhbaar24

