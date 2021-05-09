هل جلطة القلب تسبب وفـاة مفاجئة إذا لم يتم علاجها على الفور؟.. “استشاري” يوضح

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أوضح استشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، الدكتور خالد النمر، مدى إمكانية أن تتسبب جلطة القلب في حدوث وفـاة مفاجئة وحتمية إذا لم يتم علاجها على الفور.
وقال النمر إن نسبة الوفيات الناتجة من جلطات القلب لمن لم يتعالج منها فوراً تصل 40 إلى 50 %، ومن ذهب إلى المستشفى وتلقى العلاج فإنها تنخفض إلى 10%.
وشدد على عدم إهمال جلطة القلب وضرورة علاجها في كل الأحوال حتى لا تسبب ضعفاً في عضلة القلب.
Source akhbaar24
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