︎ .

أغلقت أمانة العاصمة المقدسة ممثلة في بلدية العتيبية الفرعية بمساندة أفراد الضبط الإداري بشرطة مكة ووزارتي التجارة والصحة أمس (السبت) سوق العتيبية الشعبي؛ لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية. وأكدت الأمانة أنها ستواصل تنفيذ الجولات الميدانية الرقابية المكثفة على الأسواق والمراكز التجارية والمنشآت الغذائية، لمتابعة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية للمحافظة على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين. Source akhbaar24





كانت هذه تفاصيل خبر إغلاق سوق شعبي بمكة لعدم التزام مرتاديه بالإجراءات الاحترازية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.