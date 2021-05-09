نادي الصقور السعودي يحتفي باليوم العالمي للطيور المهاجرة

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شارك نادي الصقور السعودي، في اليوم العالمي للطيور المهاجرة الذي يصادف اليوم السبت، من خلال التوعية بالاتفاقيات والأنظمة المحلية والعالمية لحماية الصقور والحياة الفطرية.

وخصصت منظمة الأمم المتحدة يوماً سنوياً للطيور المهاجرة بهدف إلهام المجتمعات وتذكيرها بضرورة الحفاظ على حياة هذه الطيور والحد من تدهور أعدادها، والدعوة إلى إجراءات وأنظمة دولية لضمان تكاثرها وعدم انقراضها، حيث يواجه أكثر من 2000 نوع من الطيور – ومن بينها الصقور – مخاطر الصيد الجائر والعشوائي، ونقص الغذاء، والتلوث والتسمم، إلى جانب التأثر بالتغيرات المناخية.

وسجل نادي الصقور السعودي مشاركته في الموقع الإلكتروني المخصص لهذه المناسبة العالمية، من خلال فعاليتين توعويتين للتعريف بجهوده المبذولة للحفاظ على الصقور، ولأهمية الطيور المهاجرة، التي تمر فوق سماء المملكة على طريق رحلتها الرئيسة من الشمال إلى الجنوب، والعكس.